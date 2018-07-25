Фото: как изнутри выглядит особняк звезды «Теории большого взрыва» Джима Парсонса

Звезда популярного сериала «Теория большого взрыва» Джим Парсонс выставил на продажу свой особняк в Лос-Анджелесе — так что теперь поклонники актера могут увидеть, где «Шелдон Купер» обитал на протяжении нескольких лет.

Особняк Джима Парсонса с 3 спальнями и 4 ванными комнатами расположен в районе Лос-Анджелеса под названием Лос-Фелиз и выставлен на продажу за 8,95 миллионов долларов. До этого особняк принадлежал Роберту Паттинсону — звезда «Сумерек» жил здесь в то время, когда еще встречался (или не встречался, потому что мы уважаем верования всех групп пользователей, потому что 2018) с Кристен Стюарт и снимался в «вампирской саге».

Вот как этот дом выглядит изнутри сегодня:

попкорнnews