38 лет назад состоялось прощание с Высоцким

В ночь на 25 июля 1980 года Владимир Высоцкий умер в своей квартире от острой сердечной недостаточности. Как раз в это время в Москве проходили XXII летние Олимпийские игры, и про смерть всенародного любимого певца и актера практически не печаталось, вышло всего два сообщения. Тем не менее хоронить Высоцкого пришла вся Москва.

Рассказывает Станислав Садальский : «Все цветы были раскуплены. Зашли с Лидией Постниковой (замдиректора „Современника“) в цветочный на Чернышевского — тоже пусто, только ромашки. Взяли все, что были. К гробу подошли беспрепятственно, милиция отдавала нам честь».

Источник: Жжурнал/sadalskij

3. Владимир в руке держал сухую красную розу. Наш букет ромашек мы с Лидией Владимировной положили Высоцкому в ноги.

4. Так они и вошли в историю фотографии…

5. Рядом с Высоцким В. Янклович, В. Туманов, В. Абдулов и И. Годяев (фельдшер).

6. Панихида в холле подъезда утром 28 июля 1980 года. Слева направо: отец и мачеха Владимира, Оксана Афанасьева (Ярмольник), над изголовьем (высокий) — сын Марины Влади Пьер, администратор В. Янклович, Н. Высоцкий, М. Влади, мать Владимира, И. Годяев и В. Шехтман (двоюродный брат В. Абдулова).

7. Марина с сыном Пьером (Петей).

8. А. Макаров, И. Годяев (фельдшер), В. Туманов, А. Подболотов, С. Говорухин, В. Янклович, А. Федотов (врач).

9. Театр на Таганке 28 июля 1980 года.

10. Театр на Таганке 28 июля 1980 года.

11. Панихида в театре на Таганке 28 июля 1980 года.

12. Ю. Любимов, Л. Абрамова, М. Влади.

13. А. Иншаков, Л. Филатов, Ю. Беляев, С. Фарада.

14. Л. Ярмольник, А. Иншаков, В. Золотухин, Ю. Любимов.

15. Отец Высоцкого и мачеха (мама Женя).

17. И еще Миронов.

18. Театр на Таганке, 28 июля 1980 года. Вынос гроба.

19. Театр на Таганке, 28 июля 1980 года. Вынос гроба. В. Янклович, Л. Филатов, В. Золотухин, В. Дыховичный.

20. Таганская площадь, 28 июля 1980 года. Вынос гроба.

21. 28 июля 1980 года. Прощание.

22. 28 июля 1980 года. Прощание.

23. 28 июля 1980 года. Прощание.

24. 28 июля 1980 года. Прощание.

25. Таганская площадь, 28 июля 1980 года.

26. Таганская площадь, 28 июля 1980 года.

27. 28 июля 1980 года. Автобус с труппой театра на Таганке направляется на Ваганьковское кладбище. В окне — Ю. Любимов.

28. Мать В. Высоцкого. Ваганьково, 28 июля 1980 года.

29. Г. Горин, И. Кваша. Ваганьково, 28 июля 1980 года.

32. Р. Быков, Е. Санаева. Ваганьково, 28 июля 1980 года.

33. М. Козаков. Ваганьково, 28 июля 1980 года.

34. Ю. Любимов, Ю. Смирнов. Ваганьково, 28 июля 1980 года.

35. С. Говорухин. Ваганьково, 28 июля 1980 года.

36. С. Говорухин. Ваганьково, 28 июля 1980 года.

37. Б. Хмельницкий, Н. Дупак, С. Говорухин, В. Туманов. Ваганьково, 28 июля 1980 года.

38. Н. Губенко, Н. Сайко, Л. Филатов. Ваганьково, 28 июля 1980 года.

39. Ваганьково, 28 июля 1980 года. А. Иншаков, Н. Дупак, С. Говорухин, Б. Хмельницкий, В. Янклович, В. Туманов, М. Влади, мать, мачеха и отец Высоцкого.

40. Ваганьково, 28 июля 1980 года. Н. Дупак, И. Бортник, С. Говорухин, В. Янклович, М. Влади.

41. Ваганьково, 28 июля 1980 года.

42. 28 июля 1980 года. Ваганьково.

43. 28 июля 1980 года. Ваганьково.

44. Олег Даль на Ваганьково 28 июля 1980 года.

Сейчас я вспоминаю… Мы прощались… Навсегда… Сейчас я понял… Понимаю… Разорванность следа… Начало мая… Спотыкаюсь… Слова, слова, слова. Сорока бьет хвостом. Снег опадает, обнажая Нагую холодность ветвей. И вот последняя глава Пахнула розовым кустом, Тоску и лживость обещая, И умерла в груди моей. Покой-покой… И одиночество, и злоба. И плачу я во сне и просыпаюсь… Обида — серебристый месяц. Клейменность — горя проба. И снова каюсь. Каюсь. Каюсь, Держа в руках разорванное сердце…

Стихотворение О. Даля, посвященное памяти Высоцкого В. Высоцкому, брату. Монино, январь 1981.