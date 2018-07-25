Питер Динклэйдж и Эль Фаннинг в трейлере фильма «Я думаю, теперь мы одни»

Необычный дуэт — Питер Динклэйдж («Игра престолов») и Эль Фаннинг («Неоновый демон») — появился в первом тизер-трейлере постапокалиптической драмы «Я думаю, теперь мы одни». Режиссером проекта стала Рид Морано («Рассказ служанки», «Луговая страна»).

После эпидемии, уничтожившей всё человечество, карлик-изгой, единственный оставшийся в живых, наслаждается одиночеством. Но однажды его идиллии приходит конец, он встречает Грейс, еще одну выжившую. Откуда она взялась, неизвестно, хуже того, она собирается остаться…

Мировая премьера ленты состоялась в январе на фестивале «Санденс». В американский прокат «Я думаю, теперь мы одни» выйдет 21 сентября.

Елизавета Бережная