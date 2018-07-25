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Питер Динклэйдж и Эль Фаннинг в трейлере фильма «Я думаю, теперь мы одни»
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Питер Динклэйдж и Эль Фаннинг в трейлере фильма «Я думаю, теперь мы одни» 

Киноафиша 7 часов назад
Фото: Киноафиша
Необычный дуэт — Питер Динклэйдж («Игра престолов») и Эль Фаннинг («Неоновый демон») — появился в первом тизер-трейлере постапокалиптической драмы «Я думаю, теперь мы одни». Режиссером проекта стала Рид Морано («Рассказ служанки», «Луговая страна»).
После эпидемии, уничтожившей всё человечество, карлик-изгой, единственный оставшийся в живых, наслаждается одиночеством. Но однажды его идиллии приходит конец, он встречает Грейс, еще одну выжившую. Откуда она взялась, неизвестно, хуже того, она собирается остаться…
Мировая премьера ленты состоялась в январе на фестивале «Санденс». В американский прокат «Я думаю, теперь мы одни» выйдет 21 сентября.
Елизавета Бережная
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