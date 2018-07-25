Кто родился 25 июля

Сергей Иванович Крючек (55 лет), член Комитета Государственной Думы по природным ресурсам, собственности и земельным отношениям. Был генеральным директором ОАО «Интурист-Холдинг Компания», руководил департаментом регионального развития ООО «Инвестиционная компания „Синдика“, являлся председателем совета директоров холдинговой компании „Синдика“. Возглавлял Ассоциацию оптовых и розничных рынков.

А ещё в этот день родился

Его первый рассказ был опубликован в журнале „Смена“ в 1958 году, а спустя пять лет вышел в свет первый прозаический сборник — „Сельские жители“. Василий Шукшин написал более 120 рассказов, которые вошли в сборники „Там, вдали“, „Земляки“, „Характеры“, „Беседы при ясной луне“ и „Брат мой“.

В кино он дебютировал в 1956 году, когда учился во ВГИКе, в картине „Тихий Дон“. Среди самых известных его работ, роли в фильмах „Два Фёдора“, » Любовь Яровая », «Печки-лавочки», «Калина красная», «Они сражались за Родину».

В 1960 году Василий Шукшин стал снимать фильмы по собственным сценариям. Первая же его картина «Живет такой парень» имела большой успех. В 1964 году она получила главный приз Венецианского международного кинофестиваля. Василий Шукшин также снял фильмы «Позови меня в даль светлую», «Странные люди», «Печки-лавочки», «Калина красная» и др.