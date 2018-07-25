Ещё
Кто родился 25 июля
Далее:
Читайте также:
Ещё
Билеты в кино
Монстры на каникулах-3: Море зовет
Мультфильм, Комедия, Семейный
Купить билет
Небоскреб
Боевик
Купить билет
Человек-муравей и Оса
Боевик, Приключение, Фантастика
Купить билет
Русалка. Озеро мертвых
Мистика, Ужасы
Купить билет

Кто родился 25 июля 

Парламентская газета 7 часов назад
Фото: Парламентская газета
Сергей Иванович Крючек (55 лет), член Комитета Государственной Думы по природным ресурсам, собственности и земельным отношениям. Был генеральным директором ОАО «Интурист-Холдинг Компания», руководил департаментом регионального развития ООО «Инвестиционная компания „Синдика“, являлся председателем совета директоров холдинговой компании „Синдика“. Возглавлял Ассоциацию оптовых и розничных рынков.
А ещё в этот день родился
Василий Макарович Шукшин (1929-1974), писатель, кинорежиссёр, актёр. Заслуженный деятель искусств РСФСР.
Его первый рассказ был опубликован в журнале „Смена“ в 1958 году, а спустя пять лет вышел в свет первый прозаический сборник — „Сельские жители“. Василий Шукшин написал более 120 рассказов, которые вошли в сборники „Там, вдали“, „Земляки“, „Характеры“, „Беседы при ясной луне“ и „Брат мой“.
В кино он дебютировал в 1956 году, когда учился во ВГИКе, в картине „Тихий Дон“. Среди самых известных его работ, роли в фильмах „Два Фёдора“, »Любовь Яровая», «Печки-лавочки», «Калина красная», «Они сражались за Родину».
В 1960 году Василий Шукшин стал снимать фильмы по собственным сценариям. Первая же его картина «Живет такой парень» имела большой успех. В 1964 году она получила главный приз Венецианского международного кинофестиваля. Василий Шукшин также снял фильмы «Позови меня в даль светлую», «Странные люди», «Печки-лавочки», «Калина красная» и др.
Парламентская газета: последние новости
«Ребёнку из пробирки» 40 лет Кто родился 20 июля За обман в маркировке детских телепередач оштрафуют на 50 тысяч рублей
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Почему Удовиченко отказала Высоцкому
Ляпы в советских мультиках13
Тест: на какой фильм похожа ваша жизнь4
Звезды, которые могут заменить друг друга в кино2
Зачем убили этих героев
Видео
02:51
Вышел второй трейлер фильма «Алита: Боевой ангел»
Кино
02:38
Мокрые джинсы стали проблемой для Аквамена
Кино
02:04
Том Фелтон в трейлере нового сериала The Origin
ТВ
03:39
Когда фильмы помогают найти друзей
Кино
02:37
Звезды, которые могут заменить друг друга в кино
Кино
03:54
«Камушек в груди»: навязчивые хиты девяностых
Концерты
18:30
Режиссеры-самоучки, у которых нет образования
Кино
04:38
Зачем убили этих героев
Кино
02:58
Почему Удовиченко отказала Высоцкому
Кино
03:08
Вышел трейлер продолжения «Фантастических тварей»
Кино
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение