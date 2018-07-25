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В Санкт-Петербурге на конференции представят мобильную лабораторию для исследования картин
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В Санкт-Петербурге на конференции представят мобильную лабораторию для исследования картин 

ТАСС 7 часов назад
МОСКВА, 25 июля. /ТАСС/. Мобильную канадскую лабораторию для исследования картин и других артефактов представят на конференции по проблемам исследования произведений искусства. Сейчас ведутся переговоры о создании подобных лабораторий в РФ, рассказал ТАСС руководитель проекта Роман Маев.
Конференция открывается в Мраморном дворце в Санкт-Петербурге в среду.
"В настоящее время мы сотрудничаем с рядом музеев и организаций Великобритании, США и Канады. Некоторые результаты нашего сотрудничества с ними были опубликованы в ряде научных журналов и будут представлены на этой конференции", — сказал Маев, почетный консул РФ в Канаде, директор Института исследований в области визуальной диагностики в Канаде.
Мобильная лаборатория, сказал собеседник агентства, в первую очередь является эффективным помощником искусствоведов, историографов, реставраторов, архитекторов и других специалистов в их исследовательской работе. С помощью подобных лабораторий можно исследовать картины и другие произведения искусства. При этом исследование абсолютно безопасно и не несет никакого риска для целостности объекта.
Ранее сообщалось, что ведутся переговоры с Минкультуры РФ о создании подобной лаборатории в России. «Я знаю, что такая заинтересованность есть, есть и высокая потребность в этом со стороны организаций, ответственных за сохранение и восстановление национальных памятников культурного и исторического наследия. Есть интерес и со стороны Российской академии наук подключиться к этому направлению. Я вовлечен в переговорный процесс на эту тему, но пока говорить о каких-то конкретных шагах еще рано», — поделился Маев.
По его словам, сегодня со стороны специалистов ряда музеев России есть «определенный интерес к такого рода кооперации с мобильной лабораторией». «И мы готовы оказать любую методическую помощь в создании в России такого рода передвижных мобильных лабораторий, специализирующихся на различных аспектах исследований в зависимости от специфики проблем и природы объектов анализа», — отметил собеседник агентства.
Результаты исследований
Собеседник ТАСС отметил, что с помощью лаборатории уже были сделаны интересные открытия. «Это один из чудеснейших моментов работы, когда ты вовлечен в необыкновенный процесс открытия нового, ощущаешь себя первооткрывателем. Приведу лишь несколько примеров. При исследовании одной из картин в коллекции Ranger House, English Heritage нам удалось увидеть в специальных лучах оригинальную подпись Тициана», — рассказал Маев.
Другое открытие было сделано в одном из храмов графства Норфолк. Исследователи обнаружили лики святых, спрятанные под толстым слоем краски на деревянных панелях.
"Их скрывала краска в течение последних 400 лет. Сейчас специалисты в Кембридже занимаются реставрацией этих деревянных панелей, в результате чего люди смогут увидеть красивейшие и тонко исполненные шесть ликов святых, нарисованные неизвестными художниками в XIV веке", — добавил собеседник агентства.
О конференции
Научно-практическая конференция «Исследование произведений искусства и объектов культурно-исторического наследия. Новые технологии и их применение» продлится до 27 июля. Она проходит в рамках программы «Под эгидой Форума», посвященной предстоящему Санкт-Петербургскому международному культурному форуму, который состоится в ноябре.
Ключевыми темами конференции станут: глобальные вызовы и тенденции развития науки о сохранении культурного наследия, точные методы исследования в экспертизе и атрибуции произведений искусства, борьба с подделками, обучение и сертификация специалистов, современные консервационные и реставрационные методы и др.
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