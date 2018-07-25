«Пункт записи в ЛГБТ»: Бледный из 25/17 пошутил над бойкотом «Нашествия»

Основатель культовой рок-группы «25/17» музыкант Андрей Позднухов , более известный по своему творческому псевдониму Бледный, прокомментировал решение некоторых муыкальных коллективов бойкотировать фестиваль «Нашествие» из-за военное атрибутики.

«Танки на рок-фестивали — это, конечно, странно. Учитывая лозунг Sex, Drugs & Rock’n’Roll, логичнее было бы открыть на фестивале публичный дом и раздавать наркотики. А вместо пункта записи в армию открыть пункт записи в ЛГБТ. Но в нашей отсталой стране всё опять не так…», — написал Бледный в Фейсбуке.

В комментариях к записи у Позднухова состоялась дискуссия с музыкальным продюсером Михаилом Козыревым . Козырев отметил, что «выставка танков от армии в стране, которая воюет на чужой территории, на музыкальном фестивале» вызывает неоднозначную реакцию, на что Бледный ответил, что ему «плевать на танки» и «на любые движухи», где ему пытаются указывать, что думать и говорить.

Также он подчеркнул, что будет выступать не только на «Нашествии», но и на телеканале «Дождь», невзирая на то, что «будут говорить об этом патриотически упоротые». «Нам танки не мешают. Пусть люди сами выбирают — по танкам лазать или музыку слушать, или пьяными в грязи валяться. Но, повторюсь, это дико странная затея», — заключил Бледный.

Напомним, накануне панк-группы «Порнофильмы» и «Элизиум» заявили о своем решении не принимать участие в рок-фестивале «Нашествие» из-за того, что организаторы фестиваля сотрудничают с Министерством обороны России , а музыканты не хотят участвовать в «пропаганде милитаризма». Позже стало известно, что бойкот поддержали группы «Йорш» и «Пошлая Молли».

Как сообщал «Ридус», Минобороны стало партнером фестиваля «Нашествие» еще в 2014 году. Оборонное ведомство размещает на территории фестиваля зону военной техники и пункт призыва в армию. Сам фестиваль проводится с 1999 года, в этом году он пройдет 3, 4 и 5 августа в Большом Завидове Тверской области.