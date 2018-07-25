6 художников, воспевающих женскую красоту

Во все времена художников восхищали, вдохновляли и вели к творческим подвигам прекрасные женщины. Именно благодаря им великие мастера каждой эпохи создавали свои шедевры. И сегодня по-прежнему одной из главных тем в живописи остается женская красота и чувственность.

Мы собрали работы современных авторов, каждый из которых на холсте признается в любви своим музам.

Источник: AdMe.ru 1. Сонные нимфы Сергея Маршенникова

2. Сергею Маршенникову 41 год. Он живет в Санкт-Петербурге и творит в лучших традициях классической русской школы реалистичной портретной живописи.

3. Героинями его полотен становятся нежные и беззащитные в своей полуобнаженности женщины. На многих самых известных картинах изображена муза и жена художника Наталья.

5. Висенте Ромеро Редондо (Vicente Romero Redondo) родился в Мадриде в 1956 году. С самого детства мечтал заниматься живописью. В какой-то момент посвятил свою деятельность скульптуре, но однажды осознал, что сможет самовыразиться только в живописи.

6. В своих романтических портретах Висенте Ромеро удается идеально сочетать реализм и свободное использование цвета.

7. Страстные силуэты Андре Кона

8. Страсть, романтика, танец, тайна, загадка, всплеск чувств, роскошные женщины — все это Андре Кон (Andre Kohn). Он родился в Волгограде в 1972 году. В 1984 году он с семьей переехал в Москву, в дальнейшем поступил в Московский университет и в 1992-м эмигрировал в США.

9. Его работы быстро стали заметны, многие картины находятся в частных, корпоративных и музейных коллекциях по всему миру.

10. Эмоциональный реализм Стива Хэнкса

11. Лица людей на большинстве картин художника затемнены или повернуты в сторону. Это сделано для того, чтобы выразить эмоции и чтобы тело «говорило».

12. «Я всегда старался показать миру только позитивные моменты жизни. Я надеюсь, что мои работы приносят радость, умиротворение и уют в жизнь зрителя», — говорит Хэнкс.

13. Мечты о море Михаила и Инессы Гармаш

14. Довольно редко встречаются среди художников семейные пары. Однако Михаил и Инесса Гармаш — тот случай, когда семейный союз превратился в продуктивный творческий тандем.

15. На картинах художники часто изображают свою дочь. Пара работает не только с холстом, создавая также работы и в технике витража и мозаики.

16. Южный полдень Пино Даени

17. Пино Даени (Pino Daeni) родился 8 ноября 1939 года в Италии, Бари. Пино учился в Художественном институте города Бари, а в 1960 году поступил в миланскую Академию Брера. Он оттачивал свое мастерство, рисуя обнаженных моделей и бесчисленные этюды с человеческими фигурами.

18. Большое влияние на формирование его художественного стиля оказали прерафаэлиты. Работы Пино — это гимн чистой женственности, чувственной, нежной и бесконечно прекрасной.