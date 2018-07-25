«Бриллиантовые дети»: как в СССР впервые появилась процедура ЭКО

Сорок лет назад, 25 июля 1978 года, в Великобритании родилась Луиза Браун — первый человек, зачатый в результате экстракорпорального оплодотворения (ЭКО). Сейчас детей, зачатых с помощью технологии искусственного оплодотворения миллионы, а процедуры ЭКО проводят по всему миру.

Не так давно «Ридус» уже писал об первой в мире процедуре ЭКО, а также о научных исследованиях, посвященных изучению искусственно зачатых детей. Сегодня мы расскажем, как процедура экстракорпорального оплодотворения появилась в СССР, и как к «детям из пробирки» относились в 80-е годы.

Made in USSR

История советского ЭКО началась в середине 50-х годов прошлого столетия. Тогда ученые активно перенимали опыт западных коллег во многих аспектах медицины, в том числе и в эмбриологии.

Первым медиком, который занялся экспериментальной эмбриологией и стал изучать вспомогательные репродуктивные технологии, стал аспирант государственного мединститута Крыма Григорий Николаевич Петров

Благодаря молодому ученому впоследствии удалось провести более 1000 экспериментов на клетках свиней и кроликов, а также 550 опытов с человеческими материалами.

Во время научных экспериментов Петров выяснил, что вне естественной среды сперматозоид не способен оплодотворить яйцеклетку, поэтому ученые стали культивировать ооциты фолликулярной жидкости до полной зрелости. Затем их смешивали с половыми клетками мужчины.

Работа молодого ученого вызвала прорыв в советской медицине, и уже в 1965 году была создана группа по раннему эмбриогенезу, в которую вошли медики, занимавшиеся изучением бесплодия.

В течение нескольких лет ученые работали на тем, чтобы перейти к практике на пациентах и использовать ЭКО для лечения бесплодия. Это удалось сделать в 1986 году, когда акушер-гинеколог Калинина Елена Андреевна и эмбриолог Лукин Валентин Алексеевич стали первыми в СССР, кому удалось успешно провести искусственное оплодотворение.

Первую процедуру ЭКО провели в Москве в ЦНИИ Охраны Здоровья Матери и Ребёнка, в лаборатории экспериментальной эмбриологии под руководством профессора Бориса Васильевича и академика РАМН Владимира Ивановича Кулакова

В 1986 году в нашей стране появился первый ребёнок после ЭКО. Тогда над разработкой метода экстракорпорального оплодотворения работали всего четыре клиники: две в Москве, в Ленинграде и Харькове. Нам удалось получить результат первыми, хотя в этом же году и в других советских клиниках родились первые дети, зачатые с помощью ЭКО, — рассказала «Ридусу» доктор медицинских наук, врач-репродуктолог, Елена Калинина.

В феврале 1986 года в СССР родилась первая девочка, зачатая «in vitro». Родители назвали ее Леной. Известно, что у Елены есть взрослый сын, зачатый естественным путем.

Через десять лет после рождения первого ЭКО-ребенка, ученые, проводившие процедуру, получили Премии Правительства Российской Федерации за работу «Программа ЭКО в лечении бесплодного брака».

Сейчас процедуру ЭКО делают во многих клиниках России, и у женщин есть возможность проходить обследования, не уезжая далеко от дома.

Процедура ЭКО недешевая, но все-таки доступная: в зависимости от клиники и здоровья пациентки, она обойдется будущим родителям от 80 000 до 200 000 рублей. Также есть возможность получить льготы и пособия, чтобы провести процедуру бесплатно, за счет государства.

Но так было не всегда. В середине 80-х годов эта процедура ЭКО была в новинку, поэтому на ее подготовку уходило больше времени и средств. Требовалась не только высокая квалификация врачей, но и дорогое оборудование.

Из-за дороговизны процедуры, первых детей, зачатых после ЭКО, называли «бриллиантовыми» и считали, что этот метод не станет доступным для пациентов. Считали, что дети могут отличаться от других детей, могут быть слабыми и больными. Многолетняя практика показывает, что ЭКО-дети ничем не отличаются от малышей, зачатых естественным путем, — пояснила Елена Андреевна.

После прорыва в восьмидесятых, в СССР, а потом и в России, практика ЭКО стремительно развивалась, появлялось все больше клиник по экспериментальной медицине, врачи накапливали опыт. Но по сравнению с той же Англией, где ЭКО начали проводить на 10 лет раньше, российские клиники все же немного отставали.

В 1993 году Елене Калининой удалось пройти стажировку в клинике Борн-Холл Кембриджского Университета, где 40 лет назад впервые появился «ребенок из пробирки». И если тогда российская медицина еще только стремилась достичь уровня западных коллег, то сейчас можно с уверенностью сказать, что мы не только их «догнали», но и перегнали в нескольких направлениях, считает Елена.

К тому времени, нашим первым «детям из пробирки» уже было 7 лет, мы имели свой опыт в этой области, который получали на основании научных статей и собственной практики. Обмениваться опытом со своими зарубежными коллегами у нас до этого не было возможности. Это была очень интересная и полезная поездка. В настоящее время российские клиники работают не хуже, а нередко, даже лучше многих зарубежных клиник. ЭКО в наши дни Специалисты по проведению ЭКО утверждают, что спрос на процедуру по сравнению даже с 10-летней давностью увеличился в разы. Стало появляться больше пособий и льгот, сейчас процедуру ЭКО даже можно получить бесплатно по полису ОМС.

В 2007 было проведено около 500 бесплатных процедур, в 2017 — уже 62 тысячи. Согласно данным статистики, ежегодный прирост циклов ЭКО по России составляет более 40%. Даже с учетом бесплатной процедуры, приехать, например, из Ставрополя в Москву на две-три недели минимум, не так просто из-за больших транспортных и бытовых расходов. Нужно отпроситься с работы. Не все семьи в регионах могут позволить себе потратить такие деньги на лечение, поэтому количество клиник в России постоянно увеличивается, — прокомментировал «Ридусу» доктор медицинских наук, медицинский директор сети клиник «Центр ЭКО», Элгуджа Яковлевич Немсцверидзе.

Сейчас в России есть все условия, чтобы женщина с диагнозом «бесплодие» получила нужную медицинскую помощь. Клиники есть практически во всех крупных городах, а опытных врачей-репродуктологов с каждым годом становится все больше.

По мнению опытных врачей, главное вовремя встать на учет у гинеколога-акушера, чтобы начать обследования и получить назначение на ЭКО. Как рассказала «Ридусу» репродуктолог Ольга Николаевна Воронцова , по нормам ВОЗ , если паре не удается забеременеть в течение года, то ставится диагноз бесплодие и начинаются тщательные обследования.

Обычно к ЭКО пара приходит со стажем бесплодия 5−7 лет.

И вот она главная беда — время. К нам приходят пациентки со стажем бесплодия 10, 15, 20 лет, наконец поверившие в метод ЭКО. Но нужно понимать, что ЭКО в 30 лет и 40 лет — это абсолютно разная эффективность, — пояснили Ольга Николаевна.

Репродуктолог советует не затягивать с обращением к специалисту, так как с возрастом шансы ЭКО тоже снижаются. Например, для девушек младше 35 лет шанс родить ребенка (именно родить, а не просто забеременеть) при выполнении одного цикла ЭКО равняется 54%, что считается достаточно хорошим показателем. А уже к 42 годам вероятность составляет всего 13%.