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Превосходство синего: юноша пишет завораживающие картины шариковой ручкой
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Превосходство синего: юноша пишет завораживающие картины шариковой ручкой 

Bigpicture.ru 4 часа назад
Фото: Bigpicture.ru
Мексиканскому художнику Альфредо Чамалу (Alfredo Chamal) всего 23 года, но его работы, выполненные простой шариковой ручкой, разлетаются по картинным галереям как горячие пирожки. Их стоимость колеблется от 500 до 5000 евро.
Наряду с Виктором Родригесом, Альфредо считают ведущим представителем бурно развивающегося жанра под названием «новый мексиканский психореализм». Довольно большие по размерам полотна наполнены ощущением внутреннего спокойствия, но при этом не лишены эмоций. Есть и более простые, бытовые сюжеты.
Источник: Design You Trust
«Цвет моего разума».
«Объятия смерти».
«Оставайся синей».
«Оборванная личность».
«Элементы одноразовой жизни».
«Автопортрет с манекеном».
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