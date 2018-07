Нобелевские лауреаты: Роберт Эдвардс. Человек, давший жизнь миллионам 

Как работа на ферме подготовила будущего первооткрывателя технологии экстракорпорального оплодотворения, почему «настоящий йоркширец» — это комплимент, что стало с первым человеком, зачатым «в пробирке» и что из себя представляет технология ЭКО, читайте в рубрике «Как получить Нобелевку».

Роберт Джеффри Эдвардс

Родился 27 сентября 1925 г. в Батли, Великобритания

Умер 10 апреля 2013 г. недалеко от Кембриджа, Великобритания.

Лауреат Нобелевской премии по физиологии и медицине 2010 года. Формулировка Нобелевского комитета : «За технологию искусственного оплодотворения in vitro (for the development of in vitro fertilization).