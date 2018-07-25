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«Ребёнку из пробирки» 40 лет
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«Ребёнку из пробирки» 40 лет 

Парламентская газета 3 часа назад
Фото: Парламентская газета
40 лет назад в 1978 году в английском городе Олдем родился первый ребёнок, зачатый в результате искусственного оплодотворения (ЭКО).
Сегодня ЭКО — хорошо известная и неплохо отработанная медицинская процедура. А 40 лет назад этот метод произвел настоящую сенсацию.
Джон и Лэсли Браун в течение долгих лет пытались зачать ребёнка, но ничего не выходило. Они решили прибегнуть к экспериментальному методу, который был разработан британскими учёными Робертом Эдвардсом и Патриком Стептоуном — экстракорпоральному оплодотворению.
Результат эксперимента превзошел все ожидания: 25 июля 1978 года у Лэсли Браун родилась девочка весом 2,61 килограмм. Новорожденную назвали Луиза Джой. Спустя несколько лет супруги Браун вновь прибегли к ЭКО. На свет появилась их младшая дочь — Натали. Она стала уже 40 ребёнком «зачатым в пробирке».
В 2010 году Роберт Эдвардс был удостоен Нобелевской премии по физиологии и медицине за разработку технологии искусственного оплодотворения. К сожалению, его коллега — Патрик Стептоу — не дожил до этого. Он умер в 1988 году.
Сегодня ЭКО стала привычной медицинской процедурой, помогающей бездетным парам родить ребёнка. И хотя многие религиозные деятели не приветствуют этого, число «детей из пробирки» растёт и уже перевалило за 5 000 000 человек.
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