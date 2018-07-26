Ещё
ВЦИОМ: Почти 90% россиян считают допустимым метод ЭКО для зачатия ребенка
Далее:
Читайте также:
Ещё
Билеты в кино
Монстры на каникулах-3: Море зовет
Мультфильм, Комедия, Семейный
Купить билет
Небоскреб
Боевик
Купить билет
Человек-муравей и Оса
Боевик, Приключение, Фантастика
Купить билет
Русалка. Озеро мертвых
Мистика, Ужасы
Купить билет

ВЦИОМ: Почти 90% россиян считают допустимым метод ЭКО для зачатия ребенка 

Агентство «Москва» 6 часов назад
Фото: Вечерняя Москва
Большинство россиян считают допустимым метод экстракорпорального оплодотворения (ЭКО) для зачатия ребенка и вполне информированы о возможностях такого способа. Об этом говорится в результатах опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ), посвященного отношению россиян к искусственному оплодотворению.
«Об этом методе известно 97% россиян. Среди них большинство слышали о такой возможности зачатия (79%), еще 17% сказали, что их знакомые пользовались ЭКО, 1% респондентов сами прибегали к такому методу оплодотворения. Зачатие ребенка путем искусственного оплодотворения россияне считают скорее допустимым (88%). Обратного мнения придерживаются 8% респондентов», — говорится в результатах исследования.
Опрос показал, что большинство тех, кто считает искусственное оплодотворение недопустимым, утверждают, что этот метод является противоестественным (26%). Еще четверть опрошенных (24%) не допускают использование ЭКО по религиозным соображениям. По мнению 12% респондентов, вместо того, чтобы зачать ребенка с помощью ЭКО, лучше взять его из детдома. Почти каждый десятый участник опроса (8%) сказал, что в семье должен быть свой ребенок.
Согласно данным ВЦИОМ, большинство россиян полагают, что дети, рожденные в результате искусственного оплодотворения, в целом не отличаются от других детей. Кроме того, в обществе бытует мнение, что использование искусственного оплодотворения приводит к высокой вероятности рождения двойни или тройни.
Инициативный всероссийский опрос «ВЦИОМ-Спутник» проведен 23 июля 2018 г. В опросе приняли участие 1,6 тыс. россиян в возрасте от 18 лет.
Агентство «Москва»: последние новости
Движение перекроют на четырех улицах в центре Москвы 28 июля из-за праздничных мероприятий Церемония развода пеших и конных караулов Президентского полка 28 июля проводиться не будет Первый московский букинистический фестиваль стартовал на ул. Новый Арбат
Комментарии  Ещё 17 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Из-за «Соляриса» Тарковский зарекся снимать литовца8
Продолжения фильмов, которые превзошли оригиналы4
Ляпы в советских мультиках14
У Анатолия Вассермана появилось свое шоу
Почему актеры не сыграли в продолжениях фильмов1
Видео
02:12
10 фактов о второй части ленты «Белль и Себастьян»
Кино
02:51
Вышел второй трейлер фильма «Алита: Боевой ангел»
Кино
02:38
Мокрые джинсы стали проблемой для Аквамена
Кино
12:44
Продолжения фильмов, которые превзошли оригиналы
Кино
05:01
Голливудские кинозвезды 90-ых, которых все забыли
Кино
10:07
Актеры, которых мы не узнали в гриме
Кино
04:56
Киноляпы в прогремевших хитах
Кино
02:57
Из-за «Соляриса» Тарковский зарекся снимать литовца
Кино
02:04
Том Фелтон в трейлере нового сериала The Origin
ТВ
10:17
Дьявольски сексуальные кинозлодейки
Кино
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение