ВЦИОМ: Почти 90% россиян считают допустимым метод ЭКО для зачатия ребенка

Большинство россиян считают допустимым метод экстракорпорального оплодотворения (ЭКО) для зачатия ребенка и вполне информированы о возможностях такого способа. Об этом говорится в результатах опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ), посвященного отношению россиян к искусственному оплодотворению.

«Об этом методе известно 97% россиян. Среди них большинство слышали о такой возможности зачатия (79%), еще 17% сказали, что их знакомые пользовались ЭКО, 1% респондентов сами прибегали к такому методу оплодотворения. Зачатие ребенка путем искусственного оплодотворения россияне считают скорее допустимым (88%). Обратного мнения придерживаются 8% респондентов», — говорится в результатах исследования.

Опрос показал, что большинство тех, кто считает искусственное оплодотворение недопустимым, утверждают, что этот метод является противоестественным (26%). Еще четверть опрошенных (24%) не допускают использование ЭКО по религиозным соображениям. По мнению 12% респондентов, вместо того, чтобы зачать ребенка с помощью ЭКО, лучше взять его из детдома. Почти каждый десятый участник опроса (8%) сказал, что в семье должен быть свой ребенок.

Согласно данным ВЦИОМ, большинство россиян полагают, что дети, рожденные в результате искусственного оплодотворения, в целом не отличаются от других детей. Кроме того, в обществе бытует мнение, что использование искусственного оплодотворения приводит к высокой вероятности рождения двойни или тройни.

Инициативный всероссийский опрос «ВЦИОМ-Спутник» проведен 23 июля 2018 г. В опросе приняли участие 1,6 тыс. россиян в возрасте от 18 лет.