Юбилей ЭКО: 40 лет назад появился на свет первый человек «из пробирки»

Уникальная технология под названием экстракорпоральное оплодотворение, сокращенно ЭКО, в 2018 году отмечает свой 40-летний юбилей. 25 июля 1978 года на свет появился первый ребенок, «зачатый в пробирке».

Впервые успешно провести экстракорпоральное оплодотворение ученым удалось в 1977 году на уроженке Великобритании. Лесли Браун не могла зачать ребенка на протяжении девяти лет. Спустя четыре года с помощью ЭКО женщина смогла выносить еще одну девочку, которая в последствии произвела на свет малыша, зачатого естественным путем.

Фото: Priyaring.com ЭКО — это вспомогательная репродуктивная технология, которая позволяет оплодотворять яйцеклетки спермой вне тела матери. Как правило, вероятность успешного оплодотворения составляет 60-70%, а после переноса эмбриона в матку беременность наступает в трети случаев. Потому нередко процедуру ЭКО приходится повторять. С первого раза беременность наступает лишь у одной из трех женщин.

Революционную технологию ЭКО разработали гинеколог Патрик Степто и физиолог Роберт Эдвардс из Великобритании. В 2010 году Эдвардс удостоился Нобелевской премии за свое изобретение. Всего за 40 лет благодаря технологии экстракорпорального оплодотворения на появились порядка шести миллионов человек. Эксперты уверены, что к концу столетия эта цифра вырастет в 66 раз и достигнет 400 миллионов.

Фото: Global Look Press

Ранее Пятый канал сообщал, что британцам могут разрешить изменять ДНК человеческих эмбрионов. Ученые научились редактировать гены и тем самым влиять на внешность будущих детей.