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Оттенки светлого: Новосибирская филармония приглашает на «Белый фестиваль»
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Оттенки светлого: Новосибирская филармония приглашает на «Белый фестиваль» 

Собака.ru 3 часа назад
Фото: Собака.ru
С 17 по 19 музыканты выйдут на сцену в белых одеждах, предлагая и слушателям поддержать дресс-код хотя бы аксессуаром или букетом. С 17 по 19 музыканты выйдут на сцену в белых одеждах, предлагая и слушателям поддержать дресс-код хотя бы аксессуаром или букетом. 17 августа на сцене Камерного зала фестиваль откроет программа «Кофейная история», названная в честь кантаты Баха. В ней Филармонический камерный оркестр под управлением Алима Шахмаметьева исполнит произведения Баха, Генделя и Подгайца, к нему присоединятся Анна Недоспасова (клавесин) и ансамбль «Маркелловы голоса».
18 августа «Белый фестиваль» продолжится музыкально-литературной композицией «Средиземноморский круиз». Представьте себе: белоснежный лайнер, отдыхающие пассажиры в легких светлых нарядах, мелодии, доносящиеся из кают-компании… Из Барселоны в Венецию, со стихами русских поэтов и европейских композиторов XIX–XX вв.
«Между классикой и джазом» — так называется программа, которая завершит «Белый фестиваль» 19 августа. В ней на одной сцене сойдутся Филармонический камерный оркестр и джазовое трио Александра Маслова (Санкт-Петербург) — коллектив известных петербургских музыкантов, который исполняет классические произведения в джазовой обработке.
Билеты на концерты «Белого фестиваля» доступны в кассе Камерного зала филармонии и на официальном сайте.
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