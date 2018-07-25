Томичи открыли на Советской магазин с алтайским проволоне и пармезаном из Ирана

В полуподвальном помещении жилого дома на Советской, 99 в центре Новосибирска открылась «Сырная лавка Milk&Cheese». Магазин открыт предпринимателями из Томска.

Milk&Cheese занимает одну из комнат цокольного помещения, которое делит с магазином и баром крафтового пива. В зале две холодные витрины и маленький столик со стулом для дегустаций.

В магазине сейчас больше 40 видов разных сыров как российского, так и иностранного производства. Как рассказала корреспонденту НГС руководитель магазина Анжелика Обдалова, владельцы уже давно занимаются поставками сыров для ресторанов и кондитерских, но розничные магазины решили открыть только сейчас. Первая торговая точка появилась в Томске в мае, а открывшаяся в Новосибирске в июле стала второй.

В Milk&Cheese продаются как свежие сыры с минимальными сроками хранения (например, буррата), так и выдержанные в течение года и более. Свежие и молодые сыры предприятие закупает у местных сыроваров на Алтае и в Новосибирской области, выдержанные сыры поступают из европейской части России и из-за рубежа. Среди поставщиков Milk&Cheese, например, небольшая сыроварня из Бердска, которая специализируется на «французских» молодых сырах под брендом «Львиное сердце».

Среди стран дальнего зарубежья, откуда идут поставки, — Швейцария, Аргентина, Бразилия и Иран.

Например, из Исламской Республики Иран магазин получает не какие-то специфические местные сыры, а аналоги классических европейских сыров: пармезана, рокфора и т. д.

«Эта сыроварня существует с конца XIX века и сыры эти выпускает тоже давно, но в Россию их начали завозить только недавно (после введения Россией эмбарго на поставки продуктов питания из стран Европы, США и т. д. — С. С.)», — говорит Обдалова.

Кроме сыров в магазине продаётся такой специфический продукт, как специальные ягодные соусы для сыров, которые варит небольшая фабрика в Москве.

В справочнике 2ГИС содержится информация о 80 специализированных организациях, торгующих сыром (супермаркеты в их число не входят), при этом формат исключительно сырных магазинов для Новосибирска — редкость. Как правило, торговцы сочетают продажи сыра с какими-то другими товарами, например колбасными изделиями. Тем не менее аналогичные сырные лавки в городе уже работают. Например, это «Сырное царство» в ТЦ «Тетрис» на Выборной, «Сырное место» в ТЦ «Вереница» на Кропоткина. Ближайшим же к Milk&Cheese специализированным молочно-сырным магазином можно считать павильон сети «Милкград» на Достоевского.