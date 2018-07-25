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В «Музеоне» пройдут лекции о творчестве Захи Хадид
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В «Музеоне» пройдут лекции о творчестве Захи Хадид 

Inmyroom 2 часа назад
Фото: Inmyroom
Лектор — историк искусств и экскурсовод Мария Никитина. Главной темой станет творческий путь архитектора от самых ранних проектов до получения Притцкеровской премии и всемирного признания.
Слушатели узнают, чьи работы вдохновляли Заху Хадид с университетских времен. А еще — как создается эта невероятная «архитектура будущего» и какова роль архитектора в этом процессе.
Дополнительная информация Адрес: Москва, ул. Крымский Вал, вл. 2. Время: с 19:30 до 21:30. Стоимость: 900 рублей. Записаться можно здесь.
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