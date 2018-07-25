В «Музеоне» пройдут лекции о творчестве Захи Хадид

Лектор — историк искусств и экскурсовод Мария Никитина . Главной темой станет творческий путь архитектора от самых ранних проектов до получения Притцкеровской премии и всемирного признания.

Слушатели узнают, чьи работы вдохновляли Заху Хадид с университетских времен. А еще — как создается эта невероятная «архитектура будущего» и какова роль архитектора в этом процессе.

Дополнительная информация Адрес: Москва, ул. Крымский Вал, вл. 2. Время: с 19:30 до 21:30. Стоимость: 900 рублей. Записаться можно здесь.