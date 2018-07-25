Шедевр Малевича возможно найден в Петербурге — репортаж Пятого канала

Петербургские искусствоведы исследуют неожиданную находку полицейских, которая может стать сенсацией. Стражи порядка обнаружили «Красный архитектон», датированный 1929 годом и с подписью Малевича. Корреспондент Олег Кузьмичёв вникал во все детали — и искусствоведческие, и следственные.

Неизвестный шедевр супрематизма средь бела дня полицейские нашли на парковке. Начиналось как обычный досмотр, оказалось — сенсация. В багажнике оказался так называемый «Архитектон». Объемная композиция с биркой, на которой знаменитая подпись — «Ка. Малевич». Правда, водитель машины об этом узнал только от полицейских.

— В полиэтиленовом пакете завернуто в черном, я не знаю, как это называется, деревяшка, она такая страшная, если честно. Мы, когда вскрыли, я увидел это чудо природы, это вообще ужас. Но сзади там увидели «К. Малевич». Какой Малевич? Константин? Кирилл Малевич? Но это на них произвело такой фурор. Они: «О! Что-то поймали!», — поделился впечатлениями владелец автомобиля Антон Зиновьев

Страшная деревяшка, как выразился хозяин машины — принадлежит его другу-предпринимателю из Москвы. Тот ее якобы купил в Петербурге в подарок товарищу из Брюсселя, но за границу предполагаемый шедевр так и не уехал. «Красно-белый архитектон» изъяли.

От плоскости Казимир Малевич перешел к объемному искусству. Те самые архитектоны. Модели из гипсовых и деревянных брусков. Но никогда в них не видели красного цвета. Чистота белого и только иногда акценты черного. Сейчас такие композиции, больше похожие на конструктор, могут стоить десятки миллионов долларов. И, если «красный Архитектон» Малевича все-таки существует, то о нем не знали даже искусствоведы, что только повышает цену. Такая вероятность есть. Ведь сколько их создал художник, точно не установлено, говорят, от десяти до 20. И только два из них — в Русском музее.

— Можно проанализировать сохранившиеся фотографии, есть отчеты Института художественной культуры, где упоминается какое-то количество в разные годы. То есть теоретически, наверное, возможно. Но практически — сейчас столько всяких подделок, — говорит ведущий научный сотрудник Государственного Русского музея Ирина Карасик.

Человек, который продал архитектон тому самому предпринимателю из Москвы, живет под Петербургом. И сейчас явно скрывается. Зато его мать подтвердила — предметы искусства он и раньше продавал. Непонятно только настоящие или сам делал копии.

— Мне сын не говорил про этого Малевича. Его просят работу, он сделает. Ему за это деньги заплатят, вот и все.

И сейчас единственный аргумент в пользу оригинала — бирка на архитектоне с именем супрематиста. В академии Штиглица архитектонами увешена вся стена, студенты их делают на первом курсе — хоть сейчас на любой вешай бирку «Ка. Малевич».

— Опытный глаз он всегда увидит — это работа студента или это работа мастера. Но, что касается копии, то здесь могут быть сложности, потому что современные технологии — сейчас можно на 3D принтере все что угодно напечатать, — говорит доцент СПБГХПА им. А. Штиглица Сергей Горчанинов.

Но вряд ли полицейские стали бы отслеживать путь бутафорской копии. Судя по всему, операция давно и тщательно готовилась.

— То есть явно прошла оперативная информация о том, что в руки этого человека попал предмет, вполне возможно, представляющий особую культурную или историческую ценность, — пояснил следователь прокуратуры (1992—2003 гг.), майор юстиции запаса Алексей Королёв

Возможно, полицейские знают больше об архитектонах Малевича. Не зря же облаву устроили в Петербурге, а к границе даже не дали приблизиться. Хотя пассажира и водителя иномарки, после изъятия арт-объекта — отпустили.

— Когда на границе схватили — вот это правильно?! Нет! Если есть четкие доказательства, и преступление находится в стадии приготовления или уже в стадии покушения — оно, это преступление, может быть пресечено, — отметил президент Балтийской коллегии адвокатов Юрий Новолодский

Сейчас архитектон выставлен в отделе полиции. И видели его только оперативники, даже фотографии нет. Но чтобы не определила экспертиза — понятие «Красный архитектон» наверняка войдет в обиход искусствоведов, либо как неизвестная ранее работа художника, либо как пример дурной подделки произведений искусства.