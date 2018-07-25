Не только маринисты

Одной из культурных площадок предстоящего международного мероприятия стала Приморская государственная картинная галерея.

В её залах для жителей и гостей региона работают выставки, в рамках которых состоятся интересные культурные события — встречи, лекции, экскурсии и мастер-классы, сообщили в краевом департаменте культуры Приморья. Напомним, во Владивостоке с 26 по 28 июля пройдёт Международный дальневосточный морской салон.

Волны и мода

В главном зале картинной галереи на Алеутской, 12 в рамках постоянной экспозиции работает зал живописи русских маринистов XIX — начала XX веков. Представлены произведения живописи Льва Лагорио, Алексея Боголюбова , Руфина Судковского. Центральное место занимает картина знаменитого русского мариниста Ивана Айвазовского «Восход солнца на Черном море».

В третий раз галерея представляет экспонат из коллекции Государственного Эрмитажа . В нынешнем году приморцы и гости получили уникальную возможность увидеть во Владивостоке римскую скульптуру II века новой эры. «Голова Ареса» восходит к бронзовой статуе Ареса работы известного древнегреческого скульптора Алкамена, ученика великого Фидия. Выставка сопровождается экскурсиями, лекциями, квестами для детей.

— Традиционно мы наблюдаем неформальный подход горожан к этому событию, — подчеркнула замдиректора галереи Светлана Руснак. — Осталось множество позитивных откликов, креативные подходы к организации Дней Эрмитажа во Владивостоке были приняты и поняты.

Посетители Международного морского салона смогут познакомиться с проектом «КИНО и МОДА» из Фонда историка моды Александра Васильева.

Кроме этого гости мероприятия смогут посетить выставку гравюры современного японского художника Хироаки Мияямы «Образы „Гэндзи-моногатари“. В экспозиции представлено 55 офортов, выполненных в техниках меццо-тинто и акватинта. Работы Мияямы находятся в коллекциях музеев Китая, Японии, Бельгии и Тайваня; в России — в Государственном Музее Востока в Москве.

Это символические образы удивительной эпохи Хэйан, — подчеркнули в галерее. — Самого принца Гэндзи иногда называют японским Дон Жуаном. В образах цветов и растений отражены изысканные церемонии, поэтические состязания, музыкальные вечера эпохи Хэйан. Благодаря изысканным работам художника, можно ощутить очарование японской культуры.

Живой кадр

В выставочном зале на Партизанском проспекте открылась фотовыставка „На границе земли и соленого моря“, посвящённая 80-летию со дня образования Приморского края.

В экспозиции — 80 работ 30 авторов, для которых фотография — не только профессия или хобби, но и способ самовыражения, страсть к путешествиям и многое другое. Фоторепортажи, уличные и природные зарисовки, подводные съёмки — многочисленные жанры имеют место быть. Имена авторов широко знакомы в журналистской и художественной среде. Гости галереи смогут познакомиться с красотой Приморья, увидеть широту ландшафтов и великолепие Японского моря. На фотографиях — не только пейзажи, но и прославленные приморцы, яркие события. Приморье — это праздник удэгейских охотников в поселке Красный Яр, баскетбольный клуб „Спартак-Приморье“, цирковая студия „Весёлая арена“, силач Иван Савкин , суровая панорама Дальнегорска, памятник Борцам за власть Советов.

По замыслу организаторов проекта, после завершения работы фотовыставки произведения приморских фотохудожников отправятся по городам и районам Приморья.

КСТАТИ

Для всех участников Морского салона вход по бейджам бесплатно. Трёхдневная культурная программа Международного морского салона включит в себя более 10 мероприятий — выставок, спектаклей, экскурсий и концертов.