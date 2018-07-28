Некомфортная среда: новые детские площадки в Ростове уже начинают разрушаться

Некоторые дворы донской столицы стали участниками федерального проекта «Формирование комфортной городской среды». В рамках программы в этих дворах был произведен ремонт, замена малых архитектурных форм и детских площадок, установка спортивного оборудования. На это были потрачены многомиллионные средства. Правда, не обошлось без ложки дегтя. Жильцы некоторых домов уже жалуются на плохое состояние нового оформления придомовой территории. Мы нашли такие дворы и выяснили, что с ними не так.

Двор на переулке Оренбургский, 26/55 Ремонт в этом дворе провели год назад. На это ушло 28,4 миллиона рублей. Однако жильцы дома утверждают, что двор уже находится в плачевном состоянии.

— Спортивное оборудование уже сломалось, что-то просто не установлено, а некоторые элементы и вовсе отсутствуют. Местами начали рассыпаться асфальт, бетон и даже резиновые плиты. Видимо, из-за некачественной установки, — рассказала 161.ru жительница дома Елена.

Газон на этой площадке почти полностью засох. Он превратился в коричневый ковер. Деревья тоже стоят желтые, а на клумбах разрослись сорные цветы.

— Проблема не только в поливе, но и в сроках высадки растений. В прошлом году их затянули до декабря, — утверждает Елена.

Газон на этой площадке почти полностью засох

Она добавила, что тактильная плитка во дворе уложена не по правилам, хаотично. К слову, одним из требований к проектам благоустройства было соответствие программе «Доступная среда». В этом случае тактильная плитка необходима, чтоб помочь слепым или людям со слабым зрением ориентироваться в пространстве.

Однако не все так плохо. Одним из плюсов обновления двора, по мнению Елены, стала рампа для катания на скейтбордах и велосипедах.

— Пожалуй, это главная изюминка в проекте благоустройства нашего двора. Вообще даже если это плохой ремонт, он все равно свежий. Это может служить примером для жителей соседних домов, мотивировать их участвовать в программе и сделать проект лучше, чем у своих соседей, — считает женщина.

Песка насыпали от души. Но вот должна ли эта конструкция быть песочницей?

161.ru обратился за комментарием в управляющую организацию дома «Квадро».

— Мы стараемся по мере возможности следить за площадками. Производим полив, — ответили корреспонденту 161.ru в компании.

За подробной информацией представители организации посоветовали обратиться в дополнительный офис, отвечающий за дом. Правда, дозвониться туда нам так и не удалось.

Двор на улице 1-й Круговой, 91 На обновление этого двора ушло 7,7 миллиона рублей. Денег потратили меньше, чем у предыдущего дома, но проблемы оказались схожи. Например, с той же тактильной плиткой. Здесь из нее выложены целые дорожки. Жители жалуются и на установку детской площадки.

— Оборудование детской площадки в этом дворе очень низкого качества, установлено вплотную, — сетует 161.ru жительница ближайшего дома Маргарита.

Из тактильной плитки здесь выложили целые дорожки

Кроме того, любопытным решением стали дорожки, перекрытые забором. Для чего и по какой причине, остается неясным.

Корреспондент обратился за разъяснением к председателю ТСЖ «Молодежный» Евгению Калимулину.

— У нас самая лучшая площадка в районе! Тактильная плитка никакого отношения не имеет к слепым. А дорожки из нее выложили, потому что другой плитки не хватило. Кто не хочет, тот может вообще по ней не ходить, — ответил Калимулин.

Зачем тротуары перегородили забором? Непонятно

Он добавил, что два года назад жильцы соседнего дома подали иск в суд на администрацию города. Им не нравилось, что рядом с домом построили эту площадку — по их мнению, обустройство двора выполнили с нарушениями. Люди потребовали все снести. Правда, суд они проиграли.

Двор на проспекте Нагибина, 14Б Здесь на ремонт из бюджета выделили 12,9 миллиона рублей. И опять одной из проблем стала тактильная плитка и ограничивающие столбики. Последние установлены в виде заборчика вдоль одного из тротуаров, а также прямо по середине парковки рядом с домом.

— Подрядчики думали, что тактильная плитка — это элемент украшения. Похоже, что и оранжевые столбики они считают вершиной красоты и практичности. Иначе, как объяснить такое количество и частоту их установки? — шутит жилец указанного дома Владимир.

Частокол из сигнальных столбиков. Красота!

Мужчину радует только то, что хотя бы деревья во дворе остались целы.

— А вот озеленением особо заниматься никто не стал, — с грустью отметил Владимир.

Мы попытались связаться с управляющей организацией дома. В головном офисе «Югжилсервиса» нам порекомендовали обратиться на участок, отвечающий за дом по указанному адресу. Правда на участке на вопросы корреспондента не ответили и отправили обратно в главный офис.

Двор на улице Орбитальной, 70 На обустройство двора по этому адресу потратили 12,8 миллиона рублей. Площадка, казалось бы, совершенно новая, но тренажеры на ней уже начали ломаться и ржаветь. А в песочнице несложно заметить мусор и экскременты.

К такой песочнице ребенка даже близко подпустить страшно

— Лично у меня это все вызывает только недоумение. Участки земли без зелени, насыпи из песка, непрокрашенное ограждение — здесь недостает только клумб из покрышек, — смеется житель дома Игорь.

Омрачает впечатление от нового оформления двора и эко-плита. Она уложена везде, кроме парковки, для которой предназначена. Зато не пожалели ее для детской площадки. А это травмоопасно — дети могут упасть и подвернуть ногу.

Другой причиной детских травм может стать один из аттракционов площадки. Перекладины на одном из мостиков находятся далеко друг от друга — несложно оступиться.

— Какой координацией и силой в руках должен обладать ребенок, чтобы не упасть с высоты 1,5 метров, если оступится! — возмущается Игорь.

Травмоопасное развлечение

За дом по этому адресу отвечает управляющая компания «Ворошиловский». К сожалению, дозвониться до ее представителей нам так и не удалось. Редакция 161.ru готова предоставить компании площадку и опубликовать ее официальную позицию.

В целом по Ростову

По словам члена Общероссийского народного фронта Ростовской области Жанны Орешкиной, описанные выше проблемы есть у большинства дворов, которые приняли участие в программе «Формирования комфортной городской среды».

— Причинами являются затянутые сроки проведения работ, некачественные дизайн-проекты, да и жители мало знали о сути программы, — рассказала 161.ru Орешкина.

Она добавила, что в программе 2018 года все недочеты попытались учесть и устранить.

— Работы на объектах уже ведутся. Проекты разрабатывались и дорабатывались под контролем «Центра компетенций». Граждане уже больше вовлечены в процесс на всех этапах, — уточнила представитель ОНФ.

Экоплитка есть везде кроме парковки, для которой предназначена

Орешкина обратила внимание на положительные примеры ростовских дворов, которые обновили в 2017 году. Например, площадки на улицах Горького, 82; Большой Садовой, 81 и на Казахской, 78.

— В этих дворах тоже можно найти проблемные точки, но там хотя бы нет откровенного абсурда в виде частокола из парковочных столбиков или экоплитки на спортивной площадке, — считает Жанна.

К слову, все недочеты в обновлении двора подрядчик должен исправить за свой счет. Срок гарантийного ремонта на этих объектах составляет не менее пяти лет.

По словам, помощника Общественной палаты РФ , ростовского градозащитника Александра Водяника, подобные проблемы в реализации проекта возникли не только в Ростове. Например, Краснодар находится в такой же ситуации. Жители этого города взяли электронный градусник и прошли с ним по новым детским площадкам. На первой же столбик термометра поднялся до 56 градусов.

— У нас то же самое, просто мы с градусниками не ходим. Запах резины по всему городу: на левом берегу, в Александровке и других районах. У нас начали обновлять дворы, чтоб было красиво и выглядело богато. В итоге получилось, что как только солнце пригрело, начала вонять резина. К осени она уже начнет разрушаться, крошиться, — прогнозирует Водяник.

Некоторые тренажеры уже начали ломаться

Как он рассказал 161.ru, после ремонта площадки передали населению, которое вынуждено содержать их за свой счет и платить за воду для полива в том числе. Ведь во дворах нет технического водовода — только пищевой.

— Благоустройство происходило без учета этого фактора. Все газоны и деревья засыхают. Есть нормальные дворы, но только потому что там условия сами по себе хороши. В паспорте программы «Создание комфортной городской среды» есть раздел с описанием рисков. Все они стали реальностью в Ростове, а перспектив это исправить нет, — сетует градозащитник.

Он считает, что основными причинами такой ситуации в городе являются отсутствие критериев оценки эффективности программы и некомпетентность руководства. Пока не решены эти проблемы, дворы в Ростове продолжат оставлять желать лучшего.