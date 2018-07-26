Оставить нельзя разрушить: в Ростове на Стабильной сносят единственную детскую площадку

Эта площадка — одно из немногих мест, где местные жители могут погулять с детьми

В редакцию 161.ru обратились жильцы дома на улице Стабильной, 9. Они рассказали, что во дворе рядом с их 17-этажным домом и еще несколькими многоэтажками есть единственная детская площадка, которую неожиданно решили снести.

— Эта земля принадлежит НПП КП «Квант» . Согласно проектной документации, здесь должна была быть детская площадка, и «Квант» дал гарантийной письмо, что ее установят. В итоге был выделен кусок платной парковки, где жильцы частично за свой счет и построили детскую площадку, — рассказала 161.ru местная жительница Ольга.

В доме живет много молодых семей, которым больше негде погулять с детьми. Но вскоре они останутся и без этой площадки с качелями и каруселями — ее решили снести. Выяснилось, что участок купила ростовская предпринимательница Лидия Иванова

— Мы узнали, что там все планируют снести и построить торговые точки. Жильцы вышли на улицу, чтобы отстоять площадку и не дать ее демонтировать. В ответ представитель собственника участка пригрозила нам миллионными исками, — добавила Ольга.

Редакция 161.ru попросила прокомментировать ситуацию юриста Лидии Ивановой.

— Эта площадка представляет угрозу для детей. Многие нормы нарушаются, под площадкой проходит электрический кабель, который находится в не совсем нормальном состоянии, — сообщила юрист Алена Капралова. — Я попросила жильцов предоставить документы на площадку, но они не смогли этого сделать. Почему же родители не борются за территорию, где реально можно было бы поставить площадку — там, где сейчас находится парковка? Но но для них принципиально не добиться справедливости, а выйти покричать и пооскорблять.

Дальнейшая судьба площадки пока не известна, но предприниматель собирается расчистить ее в ближайшее время. По всей видимости, жильца со своими детьми придется искать другое место для игр.