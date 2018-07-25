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В самом центре Ростова детская площадка стала пристанищем для бомжей
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В самом центре Ростова детская площадка стала пристанищем для бомжей 

Ростовские Вести 56 минут назад
Фото: Ростовские Вести
Одной из проблем, с которыми сталкиваются многие родители, является отсутствие детской площадки на придомовой территории. Если около новостроек такие площадки обустраиваются во время строительства здания, то во дворах старых домов они редко являются пригодными для использования. Детская площадка на переулке Халтуринский, 55 больше напоминает пристанище для бомжей и место для распития спиртных напитков. Здесь нет ни качелей, ни горки, а только непонятное сооружение. В реализация приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды» эта территория попадет еще не скоро. Из всего, на что хватило денег у местных властей это установить информационный щит с «правила эксплуатации детской игровой площадки». Однако непонятно, где ростовские чиновники увидели здесь такую площадку.
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