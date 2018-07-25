12 лучших мультиков про супергероев

Цветастое трико, маска и неутомимый огонь во взоре: супергерои сегодня не просто повсюду, они задают темп и характер тому, что нас окружает. И если в кинематографе супергеройские блокбастеры окончательно и бесповоротно правят бал, в анимации с ними дело пока что обстоит куда скромнее. Хороших мультсериалов хватает, а вот полнометражные ленты представлены в количестве огромном, но специфичном.

Все эти выходящие сразу на видео неизвестные мультики — они только для фанатов, или можно показать их и ребенку? Какие еще мультфильмы выходили на эту тему? Tlum.Ru рассказывает в специальной подборке супергеройской большой анимации и напоминает, что уже 26 июля в прокате стартует еще одна такая лента — «Юные титаны, вперед!». Вы уже поняли, что это действительно нетривиальное событие, да?

12 место: «Капитан Подштанник: Первый эпический фильм»

На почетном последнем месте у нас расположился супергерой, лишенный каких-либо способностей вообще. Зато весело! Весь «Капитан Подштанник» от и до посвящен теме смеха, радости и умению находить хорошее в любой ситуации. Даже если ты злой школьный директор, два озорных четвероклассника превратили тебя в бестолкового героя в трусах, а на город нападает гигантский оживший унитаз.

БОЛЬШОЙ ОБЗОР МУЛЬТФИЛЬМА ОТ TLUM.RU 11 место: «Бен 10: Секрет Омнитрикса»

Встречайте до крайности популярного среди мальчишек и китайских производителей героя. Суперсилы Бену Теннисону дает особый инопланетный прибор Омнитрикс, позволяющий парню преображаться в разнообразные могущественные формы. Про Бена есть и мультсериалы в ассортименте, и полнометражный «Секрет Омнитрикса», логически завершающий оригинальный сериал 2005-го года. Мультфильм любим фанатами и достоин внимания, даже если ваши дети не смотрели всего остального — как раз втянутся, если любят истории про Избранных.

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10 место: «Ким Пять-с-плюсом: Подумаешь, трагедия»

Еще один «очень длинный эпизод», завершающий события популярного сериала в полнометражной форме. При этом «Подумаешь, трагедия» — это не просто большая серия «Ким Пять-с-плюсом», а полноценный качественный мультфильм с увлекательным сюжетом и всеми точками, которые до этого не добрались до своих «i». Любим фанатами и рекомендуется, тем более, что сейчас в производстве находится игровой фильм про отважную диснеевскую супергероиню.

9 место: «Брейвстар: Легенда»

Разбавим череду всем известных героев чем-то необычным и редким, и заодно классическим — «Брейвстар: Легенда» вышел аж тридцать лет назад. Ну и что! Менее увлекательной и по-хорошему «забористой» супергеройская лента от этого не становится. Здесь есть крутой шериф, обладающий силой четырех зверей и назначенный на должность маршала целой планеты. Здесь есть мерзкие злодеи, милая любовная линия и полтора часа драйва.

8 место: «Лига справедливости: Парадокс источника конфликта»

Переходим к тем самым известным в узких кругах полнометражным видео, о которых вы вряд ли слышали, а ведь среди них есть немало прекрасного. Например, мрачная и крутая анимационная лента про Лигу справедливости. «Парадокс источника конфликта» представляет собой экранизацию серии комиксов Flashpoint, где Флэш одним решением кардинально изменил мир. Темное настроение параллельной временной вселенной, война между Чудо-Женщиной и Акваменом, несчастные, сломанные судьбы супергероев — все в лучших традициях DC. И да, этот мультфильм вас наверняка не разочарует, в отличие от недавнего фильма.

7 место: «Человек-Паук: Через вселенные»

В мирах MARVEL полно путешествий во времени, так что чем мы хуже? Уж очень хотелось рассказать про полные метры самого дружелюбного соседа на свете, но вот незадача — имеющиеся в основном являются склейками эпизодов многочисленных мультсериалов. Да и известные данные по выходящему этой зимой мультфильму действительно внушают надежду: прекрасный стиль, умелые сценаристы, интригующая завязка и много-много людей-пауков на один прямоугольный кадр ленты. Ждем с большим нетерпением!

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6 место: «Бэтмен и Супермен»

Мы хотели найти действительно хороший полнометражный мультфильм про Супермена, но им оказалась лента-кроссовер с участием Бэтмена. Вообще львиная доля качественной анимации пришлась именно на долю темного рыцаря Готэма, но об этом позже. А сейчас — классика 1997-го года, Джокер, Лекс Лютор, спасение Метрополиса и полное восторженное признание всеми фанатами. Эта лента вас тоже вряд ли разочарует, в отличие от сами знаете чего.

5 место: «Темный рыцарь: Возрождение легенды»

А вот и сам мистер Уэйн собственной депрессивной персоной. Мы уже делали большой обзор сериалов и мультфильмов про Бэтмена, где особо выделили ленту «Бэтмен: Маска фантазма». Она реально крутая. Как и «Бэтмен: Под колпаком». Как и «Темный рыцарь: Возрождение легенды» в двух частях. В общем, здесь столько захватывающих и продуманных примеров, что выбирать трудно. Так что перечисляем все, а акцент делаем на мультфильме про стареющего Брюса, возвращающегося на улицы загнивающего Готэма ради очередной тяжкой победы над преступностью.

4 место: «Мегамозг»

От темной безысходности к светлым злодействам. Почему бы и нет? «Мегамозг» — абсолютно супергеройский мультфильм, тут даже свой Супермен есть, хотя и зовут его чуть иначе. Сам синий инопланетный умник выступает классическим героем в эффектном костюме, так что эта лента производства DreamWorks по праву относится к нашей теме. А вот франшизу про «Гадкого я» мы сюда включать не стали — там есть злодеи, агенты, а с супергероями что-то не очень.

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3 место: «Лего Фильм: Бэтмен»

На третьем месте расположился очередной мультик про Бэтмена. Да, он воистину вездесущ, даже в кубической вселенной LEGO удостоился своего отдельного фильма. Задорного, бойкого и напичканного невероятным количеством отсылок ко всей фильмографии борца с готэмской преступностью. «Лего Фильм: Бэтмен» занял 5-е место в лучших мультфильмах прошлого года, признан фантами, в общем, всячески рекомендуем.

ОБЗОР МУЛЬТФИЛЬМА ОТ TLUM.RU 2 место: «Город героев»

Второе место за шестеркой супергероев, наделенных высоким конструкторским интеллектом вместо суперспособностей. И Бэймаксом. Бэймакс — отдельный пункт, за который пиксаровский «Город героев» зрители особо обожают. И не только они — на счету ленты «Оскар» за «Лучший анимационный фильм», достижение в Книге рекордов Гиннесса, отдельный мультсериал-продолжение, и так далее, и тому подобное.

1 место: «Суперсемейка 1, 2»

Фанфары, конфетти и побольше признания среди людей, почему-то до сих пор еще не любящих супергероев. Обе части «Суперсемейки» многими «гиками» считаются лучшими представителями жанра в принципе, считая кино. Вторая часть стала главным мультфильмом этого лета, до этого возглавив рейтинги зрительских ожиданий. Первая получила «Оскар» за «Лучший анимационный фильм», вторая наверняка тоже поборется за признание кинокритиков. Да здравствует семейство Парр, и вдохновляющего вам просмотра!

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