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Лучшие исполнители горлового пения — Nomadics — впервые выступят в Иркутске
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Лучшие исполнители горлового пения — Nomadics — впервые выступят в Иркутске 

АиФ Иркутск 16 минут назад
Фото: АиФ Иркутск
Монгольская фолк-рок группа Nomadics впервые 3 и 4 августа выступит в Иркутске. Концерты пройдут в галерее Виктора Бронштейна. Группа выступит с авторской программой.
Как сообщает пресс-служба галереи, Nomadics («кочующие») был создан учителями и выпускниками Монгольской консерватории музыки и танцев. Профессиональные музыканты доказали, что этнические мелодии могут звучать стильно и современно. Степные мотивы они миксуют с популярными направлениями, горловое пение сочетают с ритмами джембе.
Шестеро участников группы играют на редких национальных инструментах: морин хууре — струнно-смычковом инструменте с головой лошади; джембе — этническом барабане; яатге — бурятской арфе и товшууре — монгольской домре.
В музыкальной копилке «кочующих» — золотая медаль от Мировой ассоциации горлового пения, концерт в Эрмитаже и международное признание.
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