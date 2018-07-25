Лучшие исполнители горлового пения — Nomadics — впервые выступят в Иркутске

Монгольская фолк-рок группа Nomadics впервые 3 и 4 августа выступит в Иркутске. Концерты пройдут в галерее Виктора Бронштейна. Группа выступит с авторской программой.

Как сообщает пресс-служба галереи, Nomadics («кочующие») был создан учителями и выпускниками Монгольской консерватории музыки и танцев. Профессиональные музыканты доказали, что этнические мелодии могут звучать стильно и современно. Степные мотивы они миксуют с популярными направлениями, горловое пение сочетают с ритмами джембе.

Шестеро участников группы играют на редких национальных инструментах: морин хууре — струнно-смычковом инструменте с головой лошади; джембе — этническом барабане; яатге — бурятской арфе и товшууре — монгольской домре.