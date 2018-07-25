Как Высоцкий вернулся в Крым после смерти

СИМФЕРОПОЛЬ, 25 июл — РИА Новости Крым, Алексей Вакуленко. 38 лет назад в Москве на 43-м году жизни скончался выдающийся русский поэт и актер Владимир Высоцкий. Спустя ровно три года крымчане, преданные ценители творчества «шансонье всея Руси», посвятили его памяти фотовыставку в Симферополе. Название экспозиции дала строка поэта «Я, конечно, вернусь…». Никто из авторов выставки тогда не догадывался, что она стала первой в Советском Союзе.

К юбилею экспозиции ее соавтор Анатолий Тавровский рассказал РИА Новости Крым о том, каким паролем доверия для советских людей был Высоцкий, как, преодолев запреты, в течение почти 8 лет выставка сменила в Крыму 40 мест и какую запись в книге отзывов посетителей оставил певец Иосиф Кобзон

Анатолий Тавровский

Месячный план и съезд РСДРП

"За первые два дня работы выставки кинотеатр «Космос» в Симферополе выполнил кассовый план на месяц! — рассказывает Тавровский. — Тогда там шел какой-то черно-белый фильм, снятый на Рижской киностудии, не очень популярный. Но билеты продавались полностью. Выставка размещалась в вестибюле, куда можно было попасть, только пройдя билетный контроль. В общем, эта выставка была просто бомбой! Притом что она была всегда бесплатной, организованной без какого-либо спонсорства, нашими собственными возможностями".

На разложенном в комнате Анатолия Борисовича диване — десятки фотографий Владимира Высоцкого, друзей и почитателей поэта, фотомгновения легендарной крымской выставки, книги (как Высоцкого, так и о нем). В таком виде диван напоминает наклоненный выставочный стенд. Рядом — две большие кожаные сумки. Одна напоминает футляр от музыкального инструмента, другая — саквояж. «Это все материалы, надо разбирать. В соседней комнате — столько же, если не больше», — признается Тавровский, по очереди похлопывая сумки по бокам.

Фотографии Владимира Высоцкого из архива Анатолий Тавровского

К сожалению, первые два дня работы выставки в «Космосе», продолжает он, стали последними. «25 июля в кинотеатр из горкома партии поступило указание. 26-го утром мы узнали, что она закрыта с формулировкой: „В преддверии празднования 80-летия II съезда РСДРП это не тема для выставки в городе, — рассказывает соавтор экспозиции. — Я потом ездил в Москву в приемную ЦК КПСС отбивать выставку. Там сказали, что это не их компетенция и вопрос должен решаться на месте“.

Впоследствии директор кинотеатра получил строгий выговор. „И он сказал, что был бы готов получить еще три выговора, но снова предоставил бы помещение кинотеатра под такую экспозицию. Это был честный человек, — Анатолий Борисович берет в руки один из трех томов книги отзывов посетителей выставки. — Здесь география всего Советского Союза: Феодосия, Брянск, город Узловая Тульской области, Владивосток, Черкасск, Москва… Сотни отзывов. Люди писали от души то, что хотели, и о выставке, и о Высоцком“, — говорит Анатолий Борисович.

Иосиф Кобзон на фотовыставке памяти Владимира Высоцкого „Я, конечно, вернусь…“ в фойе Дома культуры УВД в Симферополе

В первой „книжечке“ (так нежно он называет фолиант альбомного формата) есть отзыв народного артиста СССР Иосифа Кобзона, Сопровождаемый конферансье Борисом Бруновым и венгерским певцом Яношем Коошем он познакомился с выставкой в Доме культуры УВД. Там выставку возобновили 12 августа 1983 года после закрытия в „Космосе“. Она простояла до конца сентября. „Безусловно, эта экспозиция порадует сердца всех поклонников выдающегося Владимира Высоцкого. Здесь представлен в фотографиях В. Высоцкий в разные годы своей жизни. Хотелось бы помочь всячески расширить эту экспозицию. Нужно всячески широко ее пропагандировать и пополнять дополнительными материалами. Спасибо всем, кто так бескорыстно и искренне поработал над ней. Иосиф Кобзон. 22 августа 1983 года“, — гласит звездная запись.

Запись Иосифа Кобзона в книге отзывов посетителей фотовыставки памяти Владимира Высоцкого „Я, конечно, вернусь…“

Так же высоко экспозицию оценил тогдашний руководитель Московского клуба самодеятельной песни Игорь Каримов: „С большим тактом, со вкусом, от души! Подобного нет нигде. Молодцы, спасибо вам! 1.09.83 г. “. Как ни странно, но глава столичного КСП демонстрировал в Доме культуры областного Управления внутренних дел слайд-фильм „Страницы жизни и творчества Владимира Высоцкого“. Показ был закрытым: помимо работников крымского Управления внутренних дел среди зрителей были сотрудники Комитета госбезопасности.

В августе 1987 года с выставкой познакомился золотопромышленник и близкий друг поэта Вадим Туманов. „Добра Вам, так обычно подписывал Володя. О Вашей выставке я сегодня же расскажу Нине Максимовне (Высоцкой, матери поэта — ред.). 08.08.87 В. Туманов“, — такую лапидарную запись оставил он в третьей книге отзывов.

Затем выставку экспонировали в течение 8 лет, до начала переломного 1991 года. „Было 40 мест установки в Крыму, в том числе санаторно-курортных учреждений. По моим очень скромным подсчетам, ее посмотрели более пятисот тысяч человек со всего Советского Союза, — говорит Тавровский. — На фоне различных сплетен о Высоцком мне приходилось зачастую вступать в разговор с посетителями. И стихами Высоцкого отвечать на их вопросы. Со временем возникла необходимость проводить литературные чтения, так называемые „Встречи с создателями выставки“. Были полные залы благодарных людей. Однажды в санатории Минобороны в Алуште встреча продолжалась четыре с половиной часа, отдыхающие не пошли на ужин. Я раз пятнадцать заканчивал, но просили читать стихи снова и снова“.

На фото из архива А. Тавровского на фоне экспозиции запечатлены создатели выставки (третий справа сидит с мальчиком на руках — Анатолий Тавровский)

На этой же встрече, представившийся начальником политотдела войсковой части в Байконуре, человек в штатском предложил выступить перед подчиненными. „Одно ваше выступление стоит всех политзанятий за год. У нас свой авиаполк, мы пришлем за вами самолет, за выставкой. Привезем, отвезем. Только вас прошу: не отказывайте“. Я сказал, что не откажу. Но потом как-то все замялось, — говорит Тавровский и тут же добавляет: — Тем не менее, это свидетельствует о том, каким в то время было отношение к личности Высоцкого, его творчеству: это был воздух, необходимый людям».

Анатолий Тавровский показывает фото посетителей фотовыставки памяти Владимира Высоцкого «Я, конечно, вернусь…» в Доме культуры УВД в Симферополе

Пароль доверия

Символично, что ставшая самой настоящей информационной бомбой выставка вызревала в бомбоубежище симферопольского дома № 12 на улице Менделеева. В начале 80-х годов прошлого века в доме проживал Анатолий Тавровский, а в бомбоубежище располагался молодежный фото-клуб «Юг», которым руководил талантливый фотохудожник Валерий Акишев (ныне покойный). Познакомившись в 1982 году, молодые люди обнаружили общую любовь к Владимиру Высоцкому и решили создать выставку. К воплощению замысла позже присоединились Владимир Ушканов, Вадим Огневой, Александр Бжезинский, Светлана Бравая, сослуживец Тавровского по Черноморскому флоту ленинградец Валерий Меркулов , предоставивший для выставки немало фотографий из личного архива, и многие-многие другие неравнодушные к творчеству поэта. «Изначально готовили выставку к экспонированию в фойе симферопольского кинотеатра »Спартак" . Как известно, там есть барельеф Спартака наверху. Под ним она и должна была размещаться. Монтажное расстояние — 6 метров 60 сантиметров, между двумя входными дверьми в зрительный зал. Сразу решили, что выставка будет разборная, с модулями, крупными блок-текстами. Но в процессе подготовки директор «Спартака» отказал. В итоге установили в «Космосе», — рассказывает Анатолий Тавровский.

Фотовыставка памяти Владимира Высоцкого «Я, конечно, вернусь…» в фойе Дома культуры УВД в Симферополе

В том, что выставка, о которой мечтали крымские ценители творчества Высоцкого, стала реальностью, не последнюю роль сыграл тогдашний главный инженер «Крымтоллейбуса» Эдуард Македонов. Именно в мастерской предприятия Александр Бжезинский создавал так называемую мебельную часть выставки. «Мы купленные материалы через забор загружали — рейки, ДВП… И когда нужно было вывезти готовые модули, Эдуард Иванович подписал накладную, которую мы благополучно предъявили военизированной охране, что стояла при входе на территорию предприятия, — продолжает Анатолий Борисович. — В те времена Высоцкий был паролем доверия. И те, кто нам шел навстречу, были порядочные люди, на которых можно было положиться. В нас же абсолютно не было никакого налета диссидентства. Заметные в Симферополе люди предупреждали, что ничего не получится и выставку запретят. Но мы были как тот шмель, который по законам аэродинамики летать не должен, но об этом не знает — и летает».

На одном из фото из архива А. Тавровского можно увидеть многочисленных посетителей фотовыставки памяти Владимира Высоцкого «Я, конечно, вернусь…» в Доме культуры УВД в Симферополе

Народный поэт

Последний раз выставка экспонировалась в 1991 году в алуштинском пансионате «Северная двина». В том же году Тавровский уехал из Крыма. «Перед отъездом я передал выставку директору местной художественной школы Валерию Кобзарю, он взял ее на сохранение, — поясняет Анатолий Борисович. — Но там ее не экспонировали. Затем Кобзарь выехал за границу. Позже, как мне рассказывали, учащиеся школы вешали на выставочных модулях рисунки. Со временем она, разумеется, обветшала, а затем исчезла».

По словам Тавровского, в блок-текстах выставки не было «ни малейшего слова неправды». «Все высказывания основывалась на публикациях из периодической печати, воспоминаниях близких и так далее, — заверяет он. — Кроме того, во время работы выставки Светлана Бравая перепечатывала все полученные отзывы, после чего я их посылал Нине Максимовне Высоцкой, с которой познакомился еще в 1982 году».

В конце беседы Тавровский подходит к пианино, на закрытой крышке которого лежит фоторабота соавтора выставки Валерия Акишева. На созданном путем объединения кадров фото запечатлена невообразимо длинная очередь к могиле Высоцкого на Ваганьковском кладбище. «В один из летних дней, когда к могиле выстроилась такая же очередь, к Нине Максимовне, как она мне рассказывала, подвели немца, довольно-таки пожилого, — говорит Анатолий Борисович. — Ему сказали, что это мама Высоцкого. И немец в трепете, со слезами на глазах произнес: „Разве можно было идти войной на такой народ, который готов четыре часа стоять под палящим солнцем, чтобы возложить цветы к могиле любимого поэта?.. “