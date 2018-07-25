40 лет назад на свет появился первый ЭКО-ребенок

Экстракорпоральное оплодотворение (ЭКО) — это вспомогательная репродуктивная технология, подразумевающая оплодотворение яйцеклетки спермой вне тела матери. Для этого женщина, как правило, сначала проходит курс гормональных инъекций для стимуляции суперовуляции — созревания сразу нескольких яйцеклеток в течение одного менструального цикла. Затем проводится пункция фолликулов яичника и яйцеклетки извлекаются из организма. Мужчина собирает сперму для оплодотворения самостоятельно.

Далее врач-эмбриолог либо добавляет содержащую сперматозоиды суспензию к яйцеклеткам, находящимся в питательной среде, либо вводит сперматозоид в яйцеклетку вручную с помощью микрохирургических инструментов. Вероятность успешного оплодотворения составляет 60-70%. Через 2-5 дней эмбрионы переносятся в полость матки пациентки или суррогатной матери. Обычно осуществляется перенос двух эмбрионов. Согласно приказу N67 Минздрава РФ от 2003, во избежание многоплодной беременности не рекомендуется переносить более четырех эмбрионов.

Эффективность ЭКО не слишком высока — после первой процедуры беременеет лишь одна из трех пациенток.

Поэтому обычно для успешной беременности необходимо провести несколько процедур. Как правило, для них используются уже ранее оплодотворенные и замороженные эмбрионы. Кроме того, перед подсадкой эмбриона врач может провести преимплантационную диагностику, чтобы отобрать наиболее здоровые и жизнеспособные эмбрионы.

Считается, что первые эксперименты в области оплодотворения яйцеклетки вне тела матери были проведены еще в 1890-х годах на животных. Однако первые стопроцентные доказательства появились лишь в 1959 году, когда китайский репродуктолог Мин Чу Чан добился рождения крольчат от одного родителя, использовав при этом гаметы других родителей. Потомство оказалось жизнеспособным.

Документированные эксперименты на человеческих половых клетках начались в 1940-х годах в США. Ученым удалось добиться деления трех оплодотворенных яйцеклеток из 800, но начало было положено. В 1954 году в СССР были подробно описаны все стадии оплодотворения яйцеклетки и последующего развития зародыша. В 1966 британский физиолог Роберт Эдвардс установил, что созревание яйцеклеток происходит спустя 36-37 часов после того, как уровень лютеинизирующего гормона достигает пика.

Первый эксперимент по искусственному оплодотворению женщины прошел в 1973 году при университете Монаша в Австралии.

Оплодотворенная яйцеклетка была успешно пересажена в матку, но беременность не смогла развиться — организм отторг эмбрион.

В 1977 году группа британских специалистов повторила попытку. Лесли и Джон Брауны на протяжении девяти лет не могли зачать ребенка и даже взяли девочку из приюта. Причиной отсутствия результата была непроходимость маточных труб супруги. Поэтому, когда им представилась возможность поучаствовать в подобном эксперименте они были рады согласиться.

Пересадка эмбриона прошла успешно и 25 июля 1978 года на свет появилась здоровая девочка — Луиза Джой Браун.

Счастью родителей не было предела. А вот общественность оказалась совсем не рада.

«Луизе Браун, малышке из пробирки» — гласила подпись одной из первых посылок, которую получила Лесли Браун. В посылке была небольшая коробочка с наклейкой в виде отпечатков ножек младенца. Лесли подумала, что это очередной подарок от какой-нибудь компании в честь рождения Луизы, но когда она открыла ее, то обнаружила пробирку с красной жидкостью и игрушечным эмбрионом внутри и письмо со словами ненависти.

К письму прилагался гарантийный талон на ребенка из пробирки и буклет с рекомендациями содержать его в унитазе или аквариуме.

«Это было очень страшно. То есть, какие-то люди собрались вместе, придумали это и отправили трехмесячному ребенку. Это какой-то больной поступок. Представляете, как испугалась моя мама? Она боялась выходить со мной в коляске на прогулку», — делилась воспоминаниями Луиза.

Гневные, злые, издевательские письма приходили часто. Но приходили и те, в которых были слова поддержки и восторга. Было много писем от женщин, которые не могли иметь детей, но опыт Браунов подарил им надежду.

«Я боюсь, что вы окажетесь под шквалом критики и осуждения, которые неизменно преследуют любой медицинский прорыв, поэтому пишу, чтобы попытаться вас как-то поддержать»,

Со временем поток писем иссяк, а процедура ЭКО сегодня уже прочно обосновалась в арсенале репродуктологов. В настоящее время в мире уже более 5 млн детей, появившихся на свет с ее помощью. Наиболее распространена процедура ЭКО в Израиле.

Нобелевская премия по медицине за разработку технологии ЭКО была вручена в 2010 году. Ее получил уже упомянутый Роберт Эдвардс. «Дедушка ЭКО» гинеколог Карл Вуд, в числе заслуг которого первая (хотя и неудачная) ЭКО-беременность, первый развившийся из замороженного эмбриона младенец и первый микроинъекционный перенос плода, не застал этого момента — хотя он был еще жив, его поразила болезнь Альцгеймера и он плохо понимал, что происходит.

Патрик Стептоу, врач, проводивший саму процедуру ЭКО и тесно сотрудничавший с Эдвардсом, не дожил до вручения премии — он скончался в 1988 году. К этому времени с помощью ЭКО на свет появились более 2000 детей, а сама процедура стала рутинной для врачей.

Важно отметить, что ЭКО-дети ни в чем не уступают сверстникам, зачатым естественным путем. Так, сравнение успеваемости детей не выявляет значимой разницы, даже наоборот, среди рожденных благодаря ЭКО детей больше отличников — сказывается усиленная забота родителей о долгожданном и выстраданном ребенке. Не выявляют исследования и значимой разницы во врожденных дефектах в зависимости от способа зачатия. Также у ЭКО-детей все в порядке с физическим и психическим здоровьем. Даже крупные мета-анализы не обнаруживают значимых различий в поведении, умственных способностях и физическом состоянии детей, зачатых при помощи ЭКО.

Сегодня Луизе Браун 40 лет. Она работает няней, вышла замуж и родила двоих сыновей. У Луизы есть младшая сестра Натали, тоже зачатая с помощью ЭКО. У нее четверо детей. Обе женщины забеременели естественным путем.

Это неполный текст новости