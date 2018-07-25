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Книжная закладка. Пять книг к юбилею Владимира Маяковского
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Книжная закладка. Пять книг к юбилею Владимира Маяковского 

nn.ru 25 июля 2018
Фото: nn.ru
Дмитрий Быков. Тринадцатый апостол. Маяковский: трагедия-буфф в 6 действиях
Известный поэт, писатель, публицист Дмитрий Быков подробно описывает жизненный путь своего героя, его отношения с властью, с женщинами, с соратниками и противниками, сосредотачивает внимание на ключевых моментах, видя в них отражение главных проблем русской интеллигенции и шире — русской истории.
Владимир Маяковский: фотоальбом
В тексте альбома использованы фрагменты книги В. О. Перцова «Маяковский. Жизнь и творчество», отрывки из опубликованных воспоминаний матери и сестры поэта, письма и другие материалы. Издание снабжено значительным количеством иллюстраций.
Владимир Маяковский. Избранные произведения
Первая посмертная книга. В марте 1930 г. Маяковский организовал ретроспективную выставку «20 лет работы», на которой были представлены все области его деятельности. Выставку игнорировали и партийное руководство, и бывшие коллеги по ЛЕФу. Провал выставки, провал спектакля по пьесе «Баня» в театре Мейерхольда, трения с другими членами РАПП, опасность потери голоса, которая сделала бы невозможными публичные выступления, неудачи в личной жизни, стали причиной того, что 14 апреля 1930 он покончил с собой. Предисловие Е. Усиевич подписано 29 апреля 1930 г. Также в предисловии статья Николая Асеева «Как читать Маяковского».
Рисунки русских писателей XVII — начала XX века: альбом
Писательское рисование существует не только как факт литературного быта, психологии творчества, но и как самостоятельное эстетическое явление и даже как особый вид искусства. Суть его состоит в том, что оно возникает в пограничной области, где сталкиваются, пересекаются, смешиваются и соответствуют друг другу изображение и слово. Ярким примером являются «Окна РОСТа» Владимира Маяковского, представленные в этом альбом.
Революционная поэзия (1890-1917)
«Искусство должно быть вынесено на улицу, в народ, в толпу…» — говорил Горький, выделяя Маяковского как поэта, который умел писать «настоящими словами». В сборник включены произведения Владимира Маяковского «Облако в штанах», «Революция», «Интернациональная басня» и др.
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