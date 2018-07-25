«Братья Грим» и салют в честь юбилея ОТС взорвут Новосибирск

«Открываем. Творим. Создаем» — таким девизом расшифровали аббревиатуру «Областная телерадиовещательная сеть» журналисты телеканала, которые отмечают 20-й день рождения.

Юбилей празднуют с размахом: в областных районах — Татарске, Болотном, Куйбышеве, Маслянино, Ордынском — именинники подарили жителям Олимпиаду музыки и спорта. Это турнир по футболу среди сельских команд, концерты, конкурсы и танцы.

Череда районных празднований завершится масштабным бесплатным гала-концертом в Центральном парке. Праздничные мероприятия начнутся в 18.00, разогреют гостей известные DJ Александр Чусовитин и Алексей Куприянцев, а «Радио54» подарит горожанам дискотеку. «Братья Грим» начнут выступление сразу после дискотеки «Радио54». В 21.45 после концерта приглашенных звезд небо над городом озарится огнями праздничного фейерверка. Какой же праздник без подарков — кроме песен и танцев гостей ждут конкурсы и призы.