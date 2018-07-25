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«Братья Грим» и салют в честь юбилея ОТС взорвут Новосибирск
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«Братья Грим» и салют в честь юбилея ОТС взорвут Новосибирск 

Все новости Новосибирской области 23 часа назад
Фото: Все новости Новосибирской области
«Открываем. Творим. Создаем» — таким девизом расшифровали аббревиатуру «Областная телерадиовещательная сеть» журналисты телеканала, которые отмечают 20-й день рождения.
Юбилей празднуют с размахом: в областных районах — Татарске, Болотном, Куйбышеве, Маслянино, Ордынском — именинники подарили жителям Олимпиаду музыки и спорта. Это турнир по футболу среди сельских команд, концерты, конкурсы и танцы.
Череда районных празднований завершится масштабным бесплатным гала-концертом в Центральном парке. Праздничные мероприятия начнутся в 18.00, разогреют гостей известные DJ Александр Чусовитин и Алексей Куприянцев, а «Радио54» подарит горожанам дискотеку. «Братья Грим» начнут выступление сразу после дискотеки «Радио54». В 21.45 после концерта приглашенных звезд небо над городом озарится огнями праздничного фейерверка. Какой же праздник без подарков — кроме песен и танцев гостей ждут конкурсы и призы.
Хедлайнерами представления станет российская группа «Братья Грим», исполняющая песни в стиле поп-рок. В 2005 году близнецы Борис и Константин Бурдаев создали группу, записали одноименный альбом и прославились. Песня «Ресницы» взорвала хит-парады в июне 2005 года. Еще одним известным хитом стала песня «Кустурица». На счету группы 6 альбомов, 5 синглов и 13 клипов.
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