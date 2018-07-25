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Покровский превратился в самурая
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Покровский превратился в самурая 

Национальная Служба Новостей 23 часа назад
Фото: Национальная Служба Новостей
Музыканты «Ногу Свело!» в своем новом клипе реализовали идею, появившуюся на одном из фестивалей «НАШЕСТВИЕ».
До фестиваля «НАШЕСТВИЕ» остается 10 дней. В этом году все любители рок-музыки соберутся в Большом Завидово 3,4 и 5 августа. В числе артистов, выступающих на главной сцене — группа «Ногу Свело!» Недавно команда представила свой новый клип на песню «Самурай». Макс Покровский заглянул в гости к программе «За сценой» на «НАШЕМ радио». О том, как родилась идея сценария ролика, читайте только на НСН.
«Знаете, на одном из фестивалей «НАШЕСТВИЕ», и исполнял песню «Волки» верхом на лошади. Мне удалось поднять ее в галоп, держа в одной руке повод, а в другой — микрофон. И в это время я исполнял песню, разумеется, вживую! Разумеется, всё это происходило не на сцене, а около сцены. И вот с тех пор у нас появилась мечта — снять меня в клипе верхом на лошади. Я — верхом — это одна из трех сюжетных линий нашего клипа. Вторая — энергично играющая группа, третья — самураи, бьющиеся на мечах», — отметил артист.
Увидеть клип «Самурай» группы «Ногу Свело!» можно прямо сейчас. А если вы хотите услышать, как эта команда играет вживую на «НАШЕСТВИИ», советует зайти на сайт Nashestvie.ru. Здесь можно приобрести билеты и узнать свежие новости Главного приключения года.
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