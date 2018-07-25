Экспозицию Якутии на выставке ВЭФ оформят в виде головы мамонта

ЯКУТСК, 25 июля. / ТАСС /. Гости якутского павильона выставки «Улица Дальнего Востока», организуемой в рамках Восточного экономического форума, смогут «поймать» мамонтов, увидеть представления самого северного в мире цирка и продегустировать продукцию из северных ягод. Об этом ТАСС рассказал в среду и. о. министра по внешним связям и по делам народов Якутии Гаврил Кириллин.

"Выставочная экспозиция Якутии будет оформлена в виде головы юкагирского мамонта. Мы планируем использовать виртуальные технологии, в частности, чтобы гости смогли оказаться в Якутске XVIII века. Готовим для гостей павильона мобильное приложение «Поймай мамонта», которое можно будет скачать с помощью QR-кода", — рассказал Кириллин.

Посетителям будут предложены продукты из дикоросов, в частности, напитки из северных ягод и лекарственных трав. «Готовится обширная культурная программа. Режиссерский замысел заключается в раскрытии самого сурового края вечной мерзлоты, в композиции демонстрируется зима с ее обитателями и национальный праздник Ысыах. В представлении будут задействованы сакральные народные танцы, живое сопровождение музыкальных инструментов», — рассказал и. о. министра.

По оценкам экспертов, на территорию Якутии приходится около 80% всех находок останков мамонтов в мире и других ископаемых животных с сохранившимися мягкими тканями. Ежегодно в Якутии добывается до 100 тонн бивней мамонта.

Восточный экономический форум пройдет 11-13 сентября во Владивостоке. Планируется, что форум посетят около 7 тыс. человек.