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В Якутии предложили продавать бивни мамонтов на электронных торгах
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В Якутии предложили продавать бивни мамонтов на электронных торгах 

Российская Газета 34 минуты назад
Фото: Дальний Восток
В Якутии появится электронная площадка, на которой будут продавать бивни мамонта. Ее создадут в максимально короткие сроки, чтобы презентовать возможности республики на Восточном экономическом форуме-2018.
— Для урегулирования процессов оборота остатков мамонтовой фауны на территории Якутии, являющейся основным поставщиком данного материала за пределы страны, в 2017 году разработан проект Концепции развития сбора, изучения, использования, переработки и реализации палеонтологических материалов. В настоящее время данный документ находится на стадии обсуждения и согласования, — приводит пресс-служба правительства региона слова министра промышленности и геологии Якутии Максима Терещенко.
Концепция предусматривает создание площадки для проведения электронных торгов. Они позволят легализировать оборот ископаемых бивней, повысить их закупочную стоимость и обеспечить поступление налогов в республиканский бюджет.
Нововведение также объединит крупнейших продавцов и республиканские институты.
"Кроме того, появится возможность продвигать на зарубежных рынках уникальное экспортное сырье, изготовленные из него полуфабрикаты и готовую продукцию", — говорится в сообщении.
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