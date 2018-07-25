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XI кинофестиваль «Восток&Запад» в Оренбурге откроют Ярмольник и Фоменко
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XI кинофестиваль «Восток&Запад» в Оренбурге откроют Ярмольник и Фоменко 

ProOren 23 часа назад
Фото: ProOren
Церемонию открытия XI Международного кинофестиваля «Восток&Запад» проведут Леонид Ярмольник и Николай Фоменко.
В течение трех часов артисты будут приветствовать жюри фестиваля и приезжих звезд. То, что открывать главное культурное событие года в Оренбурге будут именно Фоменко и Ярмольник, следует из документов официального сайта госзакупок, пишет RIA56. В прошлом году гостей фестиваля встречали Юрий Стоянов и Тимур Родригез.
Недавно также стало известно, что жюри международного конкурса-фестиваля в этом году возглавит известный итальянский композитор Пивио, написавший музыку к сериалу «Комиссар Рекс».
Напомним, что в этом году Международный кинофестиваль «Восток&Запад» пройдет с 24 по 20 августа. Традиционно фестивальные киноленты покажут в кинотеатрах «Космос» и «Сокол». Организуют ли в этот раз показы под открытым небом, пока неизвестно.
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