Как выбрать няню: список вопросов, которые раскроют «истинное лицо» кандидата

Многие думают, что представленные в моих книгах методы оценки нужны только HR-ам. Некоторые, уже продвинутые, понимают, что для руководителя, набирающего себе в команду людей и затем управляющего ими, это не менее важно. Уже совсем-совсем умные, знают, что многое пригодится для построения отношений с коллегами и для любого рода эффективной коммуникации. А на самом-то деле, и для бытовых задач умение грамотно оценить человека бывает очень важно. Многие из нас бывали в ситуации подбора няни, репетитора, так называемого домашнего персонала. Так вот, все методики, о которых я говорю в своих книгах, на тренингах, все проективные вопросы, кейсы, метапрограммы — могут быть применены и в бытовых случаях.

Одна из моих коллег могла бы сниматься в фильме-агитке за увеличение рождаемости: во время беременности выглядела она просто великолепно, чувствовала себя еще лучше. Последняя ее командировка пришлась на восьмой месяц, а в офисе она перестала появляться только за 2 недели до родов. Дальше все, к счастью, тоже было очень хорошо: родился здоровый мальчик с прекрасным характером. Все бы хорошо, но грудное вскармливание вскоре пришлось прекратить и появилась мысль о возвращении к бизнесу.

Естественным развитием событий было то, что моя коллега через два или три месяца решила выйти на работу. На какое-то время ее согласилась «прикрыть» мама. Она тоже работала, поэтому могла помочь только временно. Значит, нужна была няня. Вот тут-то и возникла сложная задача: предложений со стороны нянь, в том числе и через специализированные агентства, достаточно. Но как понять, справится ли няня, как она будет относиться к своему воспитаннику, как поведет себя в сложной ситуации. В общем, вопросов много.

Именно в этот момент я и была озадачена необычной просьбой: «Ты же проводишь отбор персонала для компании и редко ошибаешься, значит, можешь и няню оценить. Составь мне интервью для няни». Задача показалась мне занятной, уж для каких только должностей я интервью не составляла. Договорились.

Прежде чем составлять вопросы, которые мы будем задавать потенциальным кандидаткам, надо понять, что именно мы хотим оценить и каковы наши ожидания. Поэтому первое, что мы сделали, — договорились, какие качества хочется видеть в будущей няне и поняли, что же именно важно оценить. Причем постарались избежать как минимализма (сойдет все, что угодно), так и чрезмерной идеализации: таких кандидатов просто нет в природе. В результате довольно долгого разговора мы решили:

«Как вы считаете, почему дети часто капризничают и плачут?», «Почему дети балуются?», «Почему не слушаются взрослых?» Можно задать любой из этих вопросов или все по очереди, чтобы понять настрой человека: агрессивные ответы («плохо воспитаны», «непослушные», «не умеют себя вести», «вечно что-то не так» и т. п.) говорят о том, что к нам может прийти «Фрекен Бок». Надо ли нам это?

Есть еще равнодушные няни (вспомните героя Папанова в фильме «По семейным обстоятельствам»: «Нянчу чужого ребенка, потому что за своего слишком волноваться буду»). Такие отвечают что-то вроде: «Ну, так всегда бывает», «Обычное дело». Самый оптимальный ответ состоит в поиске причин, причем реальных и сбалансированных: «Почему капризничают и плачут? Может быть, что-то болит, может, просит что-то, а может, просто устал». Вариантов таких ответов существует очень много, общее — то, что находятся реальные причины, причем скорее положительные и объективные, нежели негативные.

Поэтому стоит задать такой, например, вопрос: «Скажите, а вот если вы готовите праздничный обед, вы занимаетесь несколькими блюдами параллельно или последовательно?» (при этом надо прокомментировать, что у нас готовить праздничные обеды не придется, а то могут неправильно понять). Можно задать подобный вопрос про телевизор и чтение журнала, глажку белья и новый фильм и так далее. Главное уточнить не то, как человек МОЖЕТ, а в каком случае БОЛЕЕ КОМФОРТНО себя чувствует. Нам больше подойдет няня, которая любит делать несколько дел параллельно и легко переключается с одного на другое: ведь тогда можно быть спокойным: ничто не останется без внимания.

«Были ли у вас в работе ошибки/неудачи? С чем они были связаны?» Вопрос можно перефразировать, конкретизировать, главное, чтобы потенциальная няня умела признаваться в своих промахах, а ведь они есть у всех. Так что положительным ответом будет признание того, что ошибки, как и у всех, были, в том числе и по собственному недосмотру. Хотя перегибы и самобичевание тоже ничего хорошего не сулят.

«Любят ли вас дети? Почему вы так считаете?» или «Вы хорошая няня? Почему вы так думаете?»

Важен ответ на вторую часть каждого из вопросов: обязательно должно прозвучать мнение родителей («меня всегда хвалят родители», «меня просят продлить срок работы»), отношение ребенка («он радуется, когда я прихожу», «со мной чаще смеется»), объективные признаки («ни разу не болел»). Если такой или подобной составляющей в ответе нет, то мы рискуем получить няню, которая «сама лучше всех знает, как воспитывать ребенка, да и его родителей тоже».

Один из возможных вопросов: «Что вам больше всего нравится в людях?» или «Как вы считаете, в каких ситуациях допустим обман?» или все, что угодно, что кажется вам важным. Здесь — никаких советов. Ответ просто должен вам понравиться.

«Ребенок заболел, вы не можете связаться с родителями. У ребенка высокая температура. Ваши действия». «Ребенок не хочет принять лекарство. Почему (как можно больше вариантов). Ваши действия».

Хороший ответ — тот, который содержит как можно больше вариантов ДЕЙСТВИЙ, главное, чтобы была готовность решать сложные ситуации и брать на себя ответственность. Во второй части второго вопроса (про лекарство) мы также можем оценить доброжелательность и умение смотреть на мир детскими глазами («горькое», «невкусное», «больно глотать», а не злое «да просто капризы это»).

«Почему вы решили стать няней? Что вас привлекает в этой работе?» Будет ли что-то привлекательное и положительное? Или только необходимость заработка («мне пришлось сменить работу, потому что знаете, как бюджетникам платят»). Если только необходимость — лучше не связывайтесь, ведь без души ничего хорошо не сделать, а уж тем более, не завоевать любви ребенка.

Можно, конечно, оценивать и многое другое, но мы решили быть реалистами и решать проблемы по мере их поступления: принять предварительное решение на основе тех ответов, которые получим, потом проверить рекомендации, спросить свою интуицию, и только если всего этого окажется недостаточно, составить дополнительные критерии оценки.

У истории этой счастливое продолжение: с первого же захода из нескольких нянь удалось выбрать лучшую, и вот уже полтора года все довольны и счастливы. А мне удалось лишний раз убедиться: никогда не знаешь, где тебе пригодятся твои знания.

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