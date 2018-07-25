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Лукерья Ильяшенко довела инспектора ГБДД до слез
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Лукерья Ильяшенко довела инспектора ГБДД до слез 

Russianshowbiz.info 23 часа назад
Фото: Russianshowbiz.info
Актриса Лукерья Ильяшенко опубликовала кадр с необычной фотосессии, где она предстала в образе обиженной девочки.
Для своего образа девушка выбрала простую белую футболку, красную пышную юбку и прическу в стиле «афро». Актриса раскрыла поклонникам страшную тайну — ее образ «милого создания» обманчив. По словам Лукерьи, ее побаиваются даже сотрудники дорожной полиции.
Однажды звездная автомобилистка довела «ГИБДДшника» до слез, чем в тайне гордится. Как развивались события и почему взрослый мужчина заплакал на работе, Ильяшенко не уточнила. Однако, поклонники в комментариях попросили поделиться подробностями необычной истории. Не многие поверили, что такая хрупкая и милая на первый взгляд барышня способна на поступок, который вызовет слезы инспектора дорожной полиции.
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