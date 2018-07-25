В семье «секс-беженцев» из Германии родился одиннадцатый ребёнок

Одиннадцатый ребёнок родился в семье беженцев из Германии на Ставрополье, сообщил губернатор СК Владимир Владимиров в своём блоге Instagram.

Новорождённого сына Мартенсы назвали Виктором. Малыш получит российское гражданство первым в своей семье, поскольку он родился в России.

«Поздравляю родителей — Евгения и Луизу! Желаю маленькому Виктору расти здоровым, радовать близких своими успехами!» — поделился на своей странице Владимир Владимиров.

Напомним, Мартенсы переехали на Ставрополье из Германии осенью 2017 года. Они покинули страну из-за уроков сексуального воспитания в немецких школах.

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Публикация от Владимир Владимиров (@vladimirvladimirov5807) 24 Июл 2018 в 10:01 PDT