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В семье «секс-беженцев» из Германии родился одиннадцатый ребёнок
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В семье «секс-беженцев» из Германии родился одиннадцатый ребёнок 

АиФ Ставрополье 22 часа назад
Фото: АиФ Ставрополье
Одиннадцатый ребёнок родился в семье беженцев из Германии на Ставрополье, сообщил губернатор СК Владимир Владимиров в своём блоге Instagram.
Новорождённого сына Мартенсы назвали Виктором. Малыш получит российское гражданство первым в своей семье, поскольку он родился в России.
«Поздравляю родителей — Евгения и Луизу! Желаю маленькому Виктору расти здоровым, радовать близких своими успехами!» — поделился на своей странице Владимир Владимиров.
Напомним, Мартенсы переехали на Ставрополье из Германии осенью 2017 года. Они покинули страну из-за уроков сексуального воспитания в немецких школах.
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Публикация от Владимир Владимиров (@vladimirvladimirov5807) 24 Июл 2018 в 10:01 PDT
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