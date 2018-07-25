Кровь на футбольном поле сдадут жители Челябинска

На футбольном поле в микрорайоне «Парковый» на улице Александра Шмакова, 10 челябинцы смогут бесплатно, быстро и анонимно пройти тест на ВИЧ, получить консультацию специалистов областной клинической наркологической больницы и городского центра медицинской профилактики в рамках сегодняшней акции «Здоровье — твой выбор», — передает корреспондент «АиФ-Челябинск» со ссылкой на министерство здравоохранения Челябинской области.

Форум здоровья в новостройке также включает в себя спортивные соревнования, мастер-классы по фитнесу и творческий концерт местных художественных коллективов. Пройти бесплатную экспресс-диагностику и узнать свой ВИЧ-статус можно 25 июля с 16:00 до 18:00. Следующие экспресс-тестирования на ВИЧ пройдут в рамках акций восьмого августа в Ленинском районе на площадке у кинотеатра «Аврора» с 14:00 до 17:00 и 11 августа в Центральном районе на пешеходной зоне Кировки с 12:00 до 15:00.

На начало июля 2018 года в Челябинской области было официально зарегистрировано 39 тысяч 878 носителей вируса иммунодефицита человека. Основным путем передачи смертельно опасного заболевания остается половой, им заразились 62,6% заболевших.

По словам начальника отдела профилактики заболеваний и формирования здорового образа жизни минздрава Челябинской области Ольги Яворской, бояться тестирования на ВИЧ не следует, чем раньше человек узнает о заболевании, тем своевременнее получит помощь и начнет лечение. Это позволит больному иметь здоровых детей, жить долго и качественно.

Также специалисты центра профилактического сопровождения «КОМПАС» разработали для челябинцев комплекс интеллектуальных игр, позволяющих проверить уровень знаний по вопросам здорового образа жизни: «Алфавит», «Своя игра» «Миф или правда».