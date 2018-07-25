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Катерина Шпица спела песню верхом на козе
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Катерина Шпица спела песню верхом на козе 

АиФ Пермь 22 часа назад
Фото: АиФ Пермь
Известная российская актриса Катерина Шпица выложила в соцсети видео, на котором она поёт верхом на памятнике в Нижнем Новгороде.
Знаменитая уроженка Перми спела песню Адель «Rolling In The Deep», сидя на Козе-Дерезе — памятнике, установленном на Театральной площади в Нижнем Новгороде.
«Главное — вовремя вступить, если аккомпанемент импровизирует», — отметила актриса, которой не сразу удалось подстроиться под музыку и начать петь.
Публикация от Катерина Шпица (@katerinashpitsa) 24 Июл 2018 в 10:52 PDT  Поклонники положительно оценили песнопения Шпицы верхом на популярном памятнике.
«Я пересматривала это видео раз 10. Это круто!», «Катюха, я не могу! Какая крутая!», «Катерина, вы чудо! Обожаю ваш голос и улыбку!», «У тебя фантастический голос, Катюша» — такие восторженные отзывы оставили подписчики Катерины Шпицы в Инстаграме.
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Комментарии  Ещё 3 источника 
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