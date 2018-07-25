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В Воронежской области из пруда достали тело 8-летнего мальчика
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В Воронежской области из пруда достали тело 8-летнего мальчика 

Вести Воронеж 21 час назад
Фото: Вести Воронеж
Следователи выясняют обстоятельства трагедии. Тело восьмилетнего мальчика достали из пруда в верхнехавском селе Беловка днём вторника, 24 июля. Следователи выясняют обстоятельства трагедии, сообщили корреспонденту «Вести-Воронеж» в пресс-службе регионального управления СКР. — Телов насильственной смерти на теле ребёнка не было. Вероятнее всего, ребёнок утонул. Предположительно, в момент трагедии рядом никого из взрослых не было, — добавили в ведомстве. Силовики опросили родителей погибшего мальчика, назначена судебно-медицинская экспертиза для установления точной причины смерти. Ранее спасатели предупреждали, что купаться рекомендуется только на официальных, специально оборудованных пляжах. Их насчитывается 88 — они есть в каждом районе области. Список всех мест для купания можно посмотреть здесь. Екатерина Трещикова
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