В Воронежской области из пруда достали тело 8-летнего мальчика 

Следователи выясняют обстоятельства трагедии. Тело восьмилетнего мальчика достали из пруда в верхнехавском селе Беловка днём вторника, 24 июля. Следователи выясняют обстоятельства трагедии, сообщили корреспонденту «Вести-Воронеж» в пресс-службе регионального управления СКР. — Телов насильственной смерти на теле ребёнка не было. Вероятнее всего, ребёнок утонул. Предположительно, в момент трагедии рядом никого из взрослых не было, — добавили в ведомстве. Силовики опросили родителей погибшего мальчика, назначена судебно-медицинская экспертиза для установления точной причины смерти. Ранее спасатели предупреждали, что купаться рекомендуется только на официальных, специально оборудованных пляжах. Их насчитывается 88 — они есть в каждом районе области. Список всех мест для купания можно посмотреть здесь. Екатерина Трещикова