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Калужские школьники остались с «Моей Россией» еще на год
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Калужские школьники остались с «Моей Россией» еще на год 

Калуга 24 22 часа назад
Фото: Калуга 24
Около 300 школьников Калужской области в этом году примут участие в познавательных экскурсионных поездках по «Золотому кольцу», «Великлму Волжскому пути» и лермонтовским местам на Северном Кавказе. Они также смогут принять участие в экскурсии «Серебряное ожерелье. Духовные истоки», предполагающей посещение Пскова. Путешествия стартовали 23 июля. Продлятся они до середины октября 2018 года. Как сообщили в пресс-службе правительства Калужской области, экскурсии будут проводиться в рамках Национальной программы детского культурно-познавательного туризма «Моя Россия». Ее цель — показать подрастающему поколению подлинную историю государства, в котором они живут. Как и в прошлом году участниками программы станут победители олимпиад и конкурсов, дети-сироты, дети, оказавшиеся в сложной жизненной ситуации. Впервые Калужская область была включена в программу в прошлом году.
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