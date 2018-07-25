В Томской области полицейские организовали профилактическое мероприятие «Детство под охраной»

Сотрудники УМВД России по ЗАТО Северск за десять лет работы детского круглогодичного оздоровительного лагеря «Улыбка» стали старшими товарищами и наставниками для его воспитанников.

В рамках праздничной кругосветки, посвященной 10-летию учреждения, полицейские организовали для ребят станцию под названием «Детство под охраной», на которой со специальными средствами сотрудников органов внутренних дел. Дети не упустили возможность примерить на себя бронежилет, каску, подержать в руках настоящую рацию и наручники.

В ходе профилактической беседы полицейские объяснили школьникам, что делать, если нашли чужой телефон или кошелек, и как вести себя с незнакомыми людьми, а также рассказали о необходимости мирно решать конфликты, не драться и не причинять вред личным вещам одноклассников и других ребят.

В завершение встречи гости пожелали ребятам хороших и безопасных каникул, а дети в знак благодарности подарили сотрудникам органов внутренних дел поделки, сделанные своими руками.