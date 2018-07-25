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Транспортные полицейские в Амурской области провели для школьников «Безопасную викторину»
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Транспортные полицейские в Амурской области провели для школьников «Безопасную викторину» 

Министерство внутренних дел Российской Федерации 22 часа назад
Сегодня инспектор по делам несовершеннолетних Тындинского ЛО МВД России на транспорте капитан полиции Елена Русинова пришла в гости к ребятам из Центра детского творчества города Тынды.
Занятие прошло в форме веселой «Безопасной викторины». Мальчишки и девчонки с удовольствием разгадывали сложные загадки, отвечали на непростые вопросы и рассказывали истории, свидетелями которых являлись они сами.
Для закрепления материала ребята посмотрели мультфильм о правилах безопасного поведения в зоне повышенной опасности и пообещали никогда не нарушать их, не приходить на вокзал без взрослых, быть внимательными и осторожными.
Мероприятие завершилось общим фото на фоне паровозика, который нарисовали сами ребята.
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