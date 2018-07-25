Транспортные полицейские в Амурской области провели для школьников «Безопасную викторину»

Сегодня инспектор по делам несовершеннолетних Тындинского ЛО МВД России на транспорте капитан полиции Елена Русинова пришла в гости к ребятам из Центра детского творчества города Тынды.

Занятие прошло в форме веселой «Безопасной викторины». Мальчишки и девчонки с удовольствием разгадывали сложные загадки, отвечали на непростые вопросы и рассказывали истории, свидетелями которых являлись они сами.

Для закрепления материала ребята посмотрели мультфильм о правилах безопасного поведения в зоне повышенной опасности и пообещали никогда не нарушать их, не приходить на вокзал без взрослых, быть внимательными и осторожными.

Мероприятие завершилось общим фото на фоне паровозика, который нарисовали сами ребята.