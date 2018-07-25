Как бороться с брезгливостью

Что такое брезгливость

Брезгливость связана с отвращением. Отвращение — обычная человеческая эмоция, доставшаяся нам эволюционным путём. Древние люди и другие млекопитающие испытывали отвращение, когда съедали что-то горькое, ядовитое или вредное. Испытывать отвращение человеку помогают рецепторы языка и мышцы гортани.

«Древнему мозгу» отвращение до сих пор важно, но в современной культуре его принято сдерживать, не демонстрировать — иначе другие будут видеть, чем человек отравился, и тоже испытывать неприятные ощущения. По одной из версий, отвращение и рвоту стали сдерживать в Средние века после эпидемии чумы, чтобы соблюдать нормы гигиены.

Сейчас принято показывать сдержанное отвращение, смешивать его с долей иронии — на выходе получается брезгливость. Человек не хочет сталкиваться с чем-то неприятным — он «зажимает нос пальцами» и порой выглядит высокомерно.

Зачем сдерживать отвращение

Есть и психологические причины, по которым люди сдерживают отвращение — опасение стать «неправильным», стыд, нежеланиие показать, что попал в токсичную ситуацию, страх спутать отвращение со злостью.

Человеку неприятно сталкиваться с отвращением, но иногда приходится. Дети, которых заставляют есть холодную кашу, сдерживают спазм в горле — отказаться от еды нельзя, иначе накажут. Так человек привыкает сталкиваться с отравляющими веществами и чувствами, но не подавать виду. Это приводит к отсутствию осознанности и потере вкуса к жизни.

В других ситуациях мешает стыд. Если мы прикованы взглядом к отвратительному в человеке, то испытываем чувство стыда. Нам стыдно пристально смотреть — человек заметит наше внимание. Но смотрим, чтобы понять, как он попал в сложные обстоятельства, как поранился. Этот стыд нормален — стоит принять его, увидеть в пристальном взгляде жалость и страх, как стыд и отвращение сразу отступят.

Отвращение помогает заметить наши вкусы и желания — некоторые из них могут не совпадать с общепринятыми. Например, человеку могут быть отвратительны традиции празднования Нового года или дня рождения. Если не показывать отвращение, можно потерять часть собственного «я», если показывать — стать особенным, непохожим на других. В каждой ситуации человек выбирает, как поступить, ищет баланс между свободой быть собой и чувством общности.

Отвращение иногда путают со злостью и боятся проявлять его. Но эти чувства противоположны. Отвращение всегда связано с увеличением дистанции — нужно сбежать от неприятного. Злость заставляет приблизиться к другому, попробовать его исправить и бежать только тогда, когда исправить нельзя. Фото: shutterstock.com Как помогает брезгливость

Брезгливость помогает избежать токсичности и отравления. Если бы чувство отвращения отсутствовало полностью, человек постоянно бы рисковал отравиться физически или психологически. Отвращение помогает держаться на расстоянии от неприятных и опасных объектов. Помогает избежать появления интроектов — непереваренных чужих идей. Ребёнку трудно «расщепить» идеи взрослых — они «проглатывают» их целиком. Например, в три года необязательно понимать, из чего состоит зубная паста — достаточно поверить родителям, что чистить зубы полезно. Но абсолютно чуждые идеи ребёнок не впитает — сработает отвращение. Например, почти любого ребёнка трудно заставить есть сырое мясо — это помогает не заразиться опасными инфекциями.

Как справиться с брезгливостью

Осознавать, что происходит. Если всегда быть осознанным, то «древняя кора» поможет распознать ядовитые вещества и ситуации. Осознанность помогает принимать и пищу, и информацию спокойно, без спешки. Так можно ощутить каждый кусочек, взять нужное и остановиться, когда организм уже не в силах воспринимать и переваривать.

Соблюдать дистанцию. Иногда осознанность может подвести — тогда стоит наблюдать на расстоянии, сторониться незнакомого и интуитивно опасного. Например, интуиция помогает не есть незнакомую еду в тропических странах и обходить стороной особо злачные места.

Работать со страхами. Некоторые ситуации отвратительны нам, потому что родители сказали остерегаться их, но не объяснили почему. Некоторые люди моют руки каждые полчаса, чтобы не подцепить инфекцию. Здесь может сработать метод парадоксальной интенции — не мыть руки и убеждаться, что ничего сверхъестественного и опасного не происходит. Фото: shutterstock.com Статьи по теме Почему люди испытывают чувство стыда Как изучать новое и не бросать начатое на полпути Обратная связь: как избегать ссор и конфликтов Как перестать обижаться на других людей: 3 способа

Запись «Как бороться с брезгливостью» впервые появилась на сайте The-Challenger.ru.