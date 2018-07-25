Как делают реальную тюремную заточку

Видели заточки в американских фильмах про тюрьму? Эти мудреные с виду штуки изготавливаются на деле довольно просто.

Опытные мастера способны сделать заточку всего из трех предметов: зубной щетки, зажигалки и лезвия. Для начала отламывается головка у щетки. Обычное бритвенное лезвие ломается пополам. Теперь в рукояти щетки делается пропил — сюда будет вставляться «клинок».

Вместо зажигалки подойдут и спички. Они нужны для того, чтобы накалить лезвие. Раскаленное лезвие проскальзывает по пластмассе вниз: она застынет и будет надежно удерживать лезвие.

Вот и все, простейшая заточка готова. Само собой, делать ее дома мы вам не рекомендуем — предмет опасный и бесполезный одновременно.