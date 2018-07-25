В Астраханской области сотрудники ГИБДД навестили воспитанников летнего лагеря «Застава»

В начале июля на территории Черноярского района начал работать летний палаточный лагерь «Застава». Здесь отдыхают 64 ребёнка в возрасте от 12 до 14 лет. С целью патриотического воспитания, а также повышения имиджа службы в правоохранительных органах главой района вместе с руководителями силовых ведомств было принято решение в течение каждой смены проводить для детей показательные выступления.

На прошлой неделе обширную программу представили кинологи и эксперты-криминалисты Отдела МВД России по Черноярскому району. Эстафету приняли сотрудники ГИБДД

Дорожные полицейские рассказали о своей службе. Ребята ознакомились с устройством патрульного автомобиля. Им также продемонстрировали работу ежедневно используемых технических средств — прибора «Тоник», определяющего светопропускную способность стёкол, радиостанций, сигнальной громкоговорящей установки и алкотестера.

Кроме того, сотрудники Госавтоинспекции провели с юными астраханцами профилактические беседы, напомнив о правилах поведения на проезжей части и обязанностях маленького пешехода.