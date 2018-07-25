5 гениальных детей, о которых вы точно еще услышите

Таниш Мэтью Авраам, 14 лет, США Таниш — самый молодой член Mensa (прим. ред. — организации, открытой для всех, кто сдал тест IQ лучше, чем 98% населения). Ему было всего 4 года, когда он пополнил ее ряды, набрав рекордные 99,9 баллов. Признаки гениальности у мальчика заметили через 4 месяца после его рождения: он стал просматривать детские книги, при этом правильно отвечая на вопросы по тексту. В 5 лет юный гений окончил курсы математики по программе для одаренной молодежи от Стэнфордского университета, а в 7 был принят в колледж American River в Сакраменто, штат Калифорния. Школьный диплом Таниш получил в 10 лет, а в 12 его пригласили сразу 2 престижных университета: Санта-Круз и Девис, но выбрал он последний. Мальчик планирует изучать биоинженерию и надеется стать медицинским исследователем до 18 лет.

Аэлита Андре, 11 лет, Австралия

Аэлита — самый молодой профессиональный художник в мире, по признанию нью-йоркской галереи Агора, специализирующейся на работах начинающих художников. Этот титул девочка получила в 5 лет, когда ее работы впервые были представлены на персональной выставке в Нью-Йорке. Пресса прозвала Алиэту «малышкой Пикассо» после того, как девять ее картин были проданы на общую сумму более 30 тысяч долларов. Аэлита работает в технике «пальцевой живописи»: юная художница из Австралии использует акрил, прикрепляя к полотнам предметы, среди которых пластиковые динозавры, бабочки, пингвины, а также другие объекты. Однажды это даже был микроскоп.

Аэлита начала рисовать до того как ей исполнилось два года. Майкл Андре, отец девочки, рассказал, что уже в девять месяцев Аэлита, ползая по холстам своих родителей (оба — художники), впервые выдавила из тюбиков краску и начала рисовать. К слову, в сентябре 2016 года россияне могли увидеть картины юной художницы на персональной выставке малышки под названием «Музыка Бесконечности», которая проходила в Голубом зале Научно-исследовательского музея при Российской академии художеств в Санкт-Петербурге.

Тристан Панг, 16 лет, Великобритания

Тристан начал самостоятельно заниматься математикой в двухлетнем возрасте, причем практически сразу освоил предмет на уровне заданий старшей школы. В 9 лет он сдал международный экзамен Кембриджа по математике и получил оценку A, набрав 97% правильных ответов. К 12 годам он успел поступить в университет Окленда, выступить на TED Talk и создать свою обучающую онлайн-платформу Tristan's Learning Hub. Сейчас Тристан учится в университете и дает лекции. Он рассказывает о том, как именно можно самостоятельно изучить предметы разных уровней сложности. Интересы юного гения касаются взаимодействия света и энергии, а также квантовой физики и путешествий во времени. Тристан планирует стать научным исследователем в этих областях.

Итан Бортник, 17 лет, США Благодаря своим гениальным музыкальным способностям, Итан в 9 лет попал в Книгу Рекордов Гиннесса как самый молодой музыкант, совершивший сольный гастрольный тур. Он провел тогда 28 концертов в разных городах, и каждое представление было абсолютно новым перфомансом. Изначально мальчик начал проявлять интерес к музыке в 3 года, слушая записи Baby Einstein и наигрывая любимые мелодии на детском пианино. Уже в пять Итан начал сочинять собственную музыку. Первый концерт юное дарование дало через год перед аудиторией в семь тысяч человек. Ну, и дальше пошло-поехало. Кстати, родители Итана не имеют никакого отношения к увлечению своего ребенка. В этом они чем-то похожи на родителей Шелдона, так как представить себе не могут, откуда у их сына столь необычный дар.

Марко Каласан, 17 лет, Македония