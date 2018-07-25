Современные короткометражки под открытым небом оценят вологжане

Всемирную эстафету короткометражного кино Вологда подхватит 28 июля. В кинотеатре, организованном в Детском парке, покажут девять различных историй, снятых молодыми режиссерами. Событийный ряд каждой работы разворачивается в промежуток от 5 до 20 минут.

К примеру, пять минут длится сюжетная линия фильма «Успех» Валентина Сунцова . Автор обещает оригинальную развязку двух противоположных жизненных историй героев — успешного владельца дорогого авто и коллекции наручных часов и его антипода. Короткометражка не имеет возрастных ограничений.

Старшим подросткам предлагается оценить пятиминутку с говорящим названием «Ой» Аллы Елисеевой. Это остросюжетная комедия о невесте, которая оказалась запертой в туалете ЗАГСа. Любителям нестандартных сюжетов понравится «Цунгцванг» Сергея Рамза о необычном исходе коммерческого турнира по классическим шахматам. Результат матча, который должен был завершиться победой многолетнего чемпиона, под угрозой — необычную стратегию игры приготовил новый соперник.

Все девять работ разноплановые, подобраны с учетом интересов и вкусов различной аудитории организаторами фестиваля уличного кино. Напомним, такая традиция зародилась четыре года назад на Дальнем Востоке и обрела популярность по всей стране. В конце июня подобные показы прошли в парке Ветеранов.

«Короткометражки покажем друг за другом на большом экране — сейчас ведем переговоры об установке специального оборудования в парке. Зрители смогут расположиться на скамейках и стульях», — рассказала куратор проекта, менеджер Молодежного центра «ГОР. СОМ 35» Наталья Шашерина.

Объявлять фильмы будет ведущий. Зрители смогут проголосовать за понравившуюся работу с помощью фонариков и смартфонов — голоса подсчитают по подсвеченным экранам. Начнется показ в 20.00 и продлится в течение двух часов. Вход в импровизированный кинозал свободный.