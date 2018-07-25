Ещё
Современные короткометражки под открытым небом оценят вологжане
Далее:
Читайте также:
Ещё
Билеты в кино
Монстры на каникулах-3: Море зовет
Мультфильм, Комедия, Семейный
Купить билет
Небоскреб
Боевик
Купить билет
Человек-муравей и Оса
Боевик, Приключение, Фантастика
Купить билет
Русалка. Озеро мертвых
Мистика, Ужасы
Купить билет

Современные короткометражки под открытым небом оценят вологжане 

Вологда.рф 21 час назад
Фото: Вологда.рф
Всемирную эстафету короткометражного кино Вологда подхватит 28 июля. В кинотеатре, организованном в Детском парке, покажут девять различных историй, снятых молодыми режиссерами. Событийный ряд каждой работы разворачивается в промежуток от 5 до 20 минут.
К примеру, пять минут длится сюжетная линия фильма «Успех» Валентина Сунцова. Автор обещает оригинальную развязку двух противоположных жизненных историй героев — успешного владельца дорогого авто и коллекции наручных часов и его антипода. Короткометражка не имеет возрастных ограничений.
Старшим подросткам предлагается оценить пятиминутку с говорящим названием «Ой» Аллы Елисеевой. Это остросюжетная комедия о невесте, которая оказалась запертой в туалете ЗАГСа. Любителям нестандартных сюжетов понравится «Цунгцванг» Сергея Рамза о необычном исходе коммерческого турнира по классическим шахматам. Результат матча, который должен был завершиться победой многолетнего чемпиона, под угрозой — необычную стратегию игры приготовил новый соперник.
Все девять работ разноплановые, подобраны с учетом интересов и вкусов различной аудитории организаторами фестиваля уличного кино. Напомним, такая традиция зародилась четыре года назад на Дальнем Востоке и обрела популярность по всей стране. В конце июня подобные показы прошли в парке Ветеранов.
«Короткометражки покажем друг за другом на большом экране — сейчас ведем переговоры об установке специального оборудования в парке. Зрители смогут расположиться на скамейках и стульях», — рассказала куратор проекта, менеджер Молодежного центра «ГОР. СОМ 35» Наталья Шашерина.
Объявлять фильмы будет ведущий. Зрители смогут проголосовать за понравившуюся работу с помощью фонариков и смартфонов — голоса подсчитают по подсвеченным экранам. Начнется показ в 20.00 и продлится в течение двух часов. Вход в импровизированный кинозал свободный.
Вологда.рф: последние новости
Танцоры на колясках из Вологодской области покорили жюри международного конкурса Хлеб монастырской выпечки и коржики на томатной пасте предложат попробовать вологжанам на фестивале православной культуры Двор Вологды, в который приходят на экскурсии, стал участником проекта «Цветущий город»
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Самые яркие девушки фестивалей16
Почему актеры не сыграли в продолжениях фильмов
Дьявольски сексуальные кинозлодейки2
Почему Удовиченко отказала Высоцкому
Ляпы в советских мультиках14
Видео
02:12
10 фактов о второй части ленты «Белль и Себастьян»
Кино
02:51
Вышел второй трейлер фильма «Алита: Боевой ангел»
Кино
02:38
Мокрые джинсы стали проблемой для Аквамена
Кино
02:04
Том Фелтон в трейлере нового сериала The Origin
ТВ
10:17
Дьявольски сексуальные кинозлодейки
Кино
10:43
Почему актеры не сыграли в продолжениях фильмов
Кино
04:59
Черные комедии, обделенные вниманием
Кино
10:00
Наши актеры, прорвавшиеся в Голливуд
Кино
02:56
Первая обнаженка в советском кино
Кино
03:39
Когда фильмы помогают найти друзей
Кино
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение