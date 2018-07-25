Участников фестиваля научили плести кружева и печь хлеб

В прошедшие выходные в храме Казанской иконы Божией Матери в Теплом Стане состоялся фестиваль «Город мастеров». Для участников устроили мастер-классы по плетению кружев на коклюшках, золотному шитью, Мезенской росписи и выпечке хлеба.

В первый день все желающие смогли продегустировать и купить хлеб, испечённый по традициям наших предков, разнообразную продукцию фермеров православного крестьянского хозяйства Агилада и многое другое.

Главной радостью праздника стали игры от подросткового клуба «99 овец». Восторг юных посетителей фестиваля от возможности беззаботно и шумно повеселиться был так заразителен, что их родители не могли остаться в стороне и тоже включались в перетягивание каната, зажигательную «Бояре, а мы к вам пришли» и прочие легкомысленные салки и вышибалы.

Во второй день праздника мастер золотного шитья Светлана Шеина провела мастер-класс и рассказала об истории этого древнего искусства.

Этнограф и сказитель Александр Маточкин на протяжении двух часов услаждал слух больших и маленьких гостей древними сказами.

Детский фольклорный коллектив «Семёнов день» умилил посетителей исполнением русских песен и народных танцев.

До вечера водили хороводы, играли в русские народные игры и пели старинные песни коллективы «Ватажники» и «Гольянова рать».

И конечно, пекари, фермеры, мастера народных промыслов и ремесленники радовали своими продуктами и изделиями.

Об этом сообщается на странице храма Казанской иконы Божией Матери в Теплом Стане «ВКонтакте».