Ещё
Участников фестиваля научили плести кружева и печь хлеб
Далее:
Читайте также:
Ещё
Билеты в кино
Монстры на каникулах-3: Море зовет
Мультфильм, Комедия, Семейный
Купить билет
Небоскреб
Боевик
Купить билет
Человек-муравей и Оса
Боевик, Приключение, Фантастика
Купить билет
Русалка. Озеро мертвых
Мистика, Ужасы
Купить билет

Участников фестиваля научили плести кружева и печь хлеб 

Наш Теплый стан 21 час назад
Фото: Наш Теплый стан
В прошедшие выходные в храме Казанской иконы Божией Матери в Теплом Стане состоялся фестиваль «Город мастеров». Для участников устроили мастер-классы по плетению кружев на коклюшках, золотному шитью, Мезенской росписи и выпечке хлеба.
В первый день все желающие смогли продегустировать и купить хлеб, испечённый по традициям наших предков, разнообразную продукцию фермеров православного крестьянского хозяйства Агилада и многое другое.
Главной радостью праздника стали игры от подросткового клуба «99 овец». Восторг юных посетителей фестиваля от возможности беззаботно и шумно повеселиться был так заразителен, что их родители не могли остаться в стороне и тоже включались в перетягивание каната, зажигательную «Бояре, а мы к вам пришли» и прочие легкомысленные салки и вышибалы.
Во второй день праздника мастер золотного шитья Светлана Шеина провела мастер-класс и рассказала об истории этого древнего искусства.
Этнограф и сказитель Александр Маточкин на протяжении двух часов услаждал слух больших и маленьких гостей древними сказами.
Детский фольклорный коллектив «Семёнов день» умилил посетителей исполнением русских песен и народных танцев.
До вечера водили хороводы, играли в русские народные игры и пели старинные песни коллективы «Ватажники» и «Гольянова рать».
И конечно, пекари, фермеры, мастера народных промыслов и ремесленники радовали своими продуктами и изделиями.
Об этом сообщается на странице храма Казанской иконы Божией Матери в Теплом Стане «ВКонтакте».
Наш Теплый стан: последние новости
Проживающие пансионата № 31 побывали на ВДНХ Мосприрода проведет летние игры на свежем воздухе Команда старшего поколения Теплого Стана успешно выступила на фестивале
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Самые яркие девушки фестивалей16
Почему актеры не сыграли в продолжениях фильмов
Дьявольски сексуальные кинозлодейки2
Почему Удовиченко отказала Высоцкому
Ляпы в советских мультиках14
Видео
02:12
10 фактов о второй части ленты «Белль и Себастьян»
Кино
02:51
Вышел второй трейлер фильма «Алита: Боевой ангел»
Кино
02:38
Мокрые джинсы стали проблемой для Аквамена
Кино
02:04
Том Фелтон в трейлере нового сериала The Origin
ТВ
10:17
Дьявольски сексуальные кинозлодейки
Кино
10:43
Почему актеры не сыграли в продолжениях фильмов
Кино
04:59
Черные комедии, обделенные вниманием
Кино
10:00
Наши актеры, прорвавшиеся в Голливуд
Кино
02:56
Первая обнаженка в советском кино
Кино
03:39
Когда фильмы помогают найти друзей
Кино
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение