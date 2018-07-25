Воспитатель Челябинского детского центра получил 2 года за рукоприкладство

К двум годам исправительных работ с удержанием 10% заработка в доход государства ежемесячно и лишению права работать с несовершеннолетними сроком на три года приговорил Мировой судья судебного участка № 1 Советского района.

Челябинска 56-летнего бывшего педагога Челябинского центра помощи «Надежда» за жестокое обращение с воспитанниками, — передает корреспондент «АиФ-Челябинск» со ссылкой на помощника прокурора Челябинской области Наталью Мамаеву

Бывший школьный физрук работал воспитателем в Центре помощи детям, оставшимся без попечения родителей, где большая часть воспитанников являлась детьми осужденных родителей. Суд установил, что в воспитании сирот мужчина использовал запрещенные методы. Так, осенью 2016 года, разнимая драку воспитанниц, он схватил семилетнюю

девочку за руку, от чего ребенок упал на пол, испытав сильную

физическую боль. Девочка получила телесные повреждения в виде гематом на теле.

В ноябре 2016 года, желая пресечь разговор воспитанника по телефону, воспитатель применил в отношении 12-летнего мальчика физическую силу, от чего пострадавший упал с кровати, ударившись головой о тумбочку. В качестве наказания за несвоевременную сдачу грязных вещей педагог нанес

удары кулаком в голову девятилетнему воспитаннику, а также удары мешком с грязным бельем по туловищу, в результате на теле пострадавшего образовались ссадины и кровоподтеки. Избив мальчика, воспитатель заставил его мыть мужской и женский туалеты, а после этого ударил по голове тазиком для мытья пола.

После того, как факты жестокого обращения с воспитанниками получили огласку, мужчина был уволен из детского центра по инициативе администрации, а материалы дела переданы в суд. Свою вину в жестоком обращении с воспитанниками мужчина так и не признал.