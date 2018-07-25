Кина не будет: с крыши киностудии на Немировича-Данченко пропали огромные буквы

Утром 25 июля со здания Западно-Сибирской киностудии на улице Немировича-Данченко, 122 начали срезать буквы.

Информацию об этом в редакцию НГС прислал новосибирский кинематографист Анатолий Антонов

«Это прямо сейчас происходит, режут. Почему? Потому что кино кончилось в Новосибирске. Студию давно ликвидировали, в 2016 году. Почему срезать буквы начали только сейчас никто из присутствующих не знает. Может быть хотят повесить рекламу какую-то туда. Я сейчас снимаю как срезают киностудию наблюдаю этот печальный процесс», — рассказал корреспонденту НГС режиссёр Станислав Шуберт , находящийся на месте событий.

Западно-Сибирскую киностудию основали в 1930 году для ведения кинолетописи Сибири. Киностудия занималась производством документальных фильмов и хроник в азиатской части страны.

В 2005 году киностудию акционировали — фильмы уже не снимали, зато предприятие начало сдавать свои помещения в аренду. В 2015 году само здание на улице Немировича-Данченко, 122 было приватизировано. В марте 2017 года здание киностудии выставили на продажу за 195 миллионов рублей.

На днях без вывески на крыше осталось и другое заметное здание Новосибирска — огромные буквы исчезли с «Дома под строкой» на Красном проспекте, 30.