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Кина не будет: с крыши киностудии на Немировича-Данченко пропали огромные буквы
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Кина не будет: с крыши киностудии на Немировича-Данченко пропали огромные буквы 

ngs.ru 21 час назад
Фото: ngs.ru
Утром 25 июля со здания Западно-Сибирской киностудии на улице Немировича-Данченко, 122 начали срезать буквы.
Информацию об этом в редакцию НГС прислал новосибирский кинематографист Анатолий Антонов.
«Это прямо сейчас происходит, режут. Почему? Потому что кино кончилось в Новосибирске. Студию давно ликвидировали, в 2016 году. Почему срезать буквы начали только сейчас никто из присутствующих не знает. Может быть хотят повесить рекламу какую-то туда. Я сейчас снимаю как срезают киностудию наблюдаю этот печальный процесс», — рассказал корреспонденту НГС режиссёр Станислав Шуберт, находящийся на месте событий.
Западно-Сибирскую киностудию основали в 1930 году для ведения кинолетописи Сибири. Киностудия занималась производством документальных фильмов и хроник в азиатской части страны.
В 2005 году киностудию акционировали — фильмы уже не снимали, зато предприятие начало сдавать свои помещения в аренду. В 2015 году само здание на улице Немировича-Данченко, 122 было приватизировано. В марте 2017 года здание киностудии выставили на продажу за 195 миллионов рублей.
На днях без вывески на крыше осталось и другое заметное здание Новосибирска — огромные буквы исчезли с «Дома под строкой» на Красном проспекте, 30.
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