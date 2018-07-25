В Липецке пройдет фестиваль красок

Фестиваль красок HOLIFEST пройдет в Липецке в эту субботу, 28 июля.

Любители ярких ощущений соберутся на площади Петра, и каждый час по команде ведущего будут происходить массовые залпы красок в толпу.

Развлекать гостей на сцене будут лучшие кавер-группы города, а популярные диджеи подготовят для липчан новые хиты. На территории площади будут проводиться розыгрыши призов, а также работать фудкорт. Для пущего веселья организаторы обещают в этот день вспенить танцпол фестиваля. Начнется праздник 28 июля в 14.00. Вход свободный.