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У Мориарти появится собственный сериал
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У Мориарти появится собственный сериал 

Fancy Journal 21 час назад
Фото: Fancy Journal
Кинокомпания Playground Entertainment снимет отдельный сериал про профессора Мориарти, главного врага знаменитого Шерлока Холмса. В основу сюжета ляжет неофициальное продолжение историй Артура Конан Дойла — рассказы британского писателя Кима Ньюмана «Профессор Мориарти. Собака д'Эрбервиллей».
Книга написана в стиле мемуаров полковника Морана, помощника Мориарти. Моран и профессор разрабатывают различные стратегии, чтобы преуспеть в криминальном мире — вместе они представляют полную противоположность Холмса и доктора Ватсона.
Сейчас сериал находится на начальной стадии производства. Кто станет режиссером и сценаристом проекта пока не известно.
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