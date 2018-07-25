У Мориарти появится собственный сериал

Кинокомпания Playground Entertainment снимет отдельный сериал про профессора Мориарти, главного врага знаменитого Шерлока Холмса . В основу сюжета ляжет неофициальное продолжение историй Артура Конан Дойла — рассказы британского писателя Кима Ньюмана «Профессор Мориарти. Собака д'Эрбервиллей».

Книга написана в стиле мемуаров полковника Морана, помощника Мориарти. Моран и профессор разрабатывают различные стратегии, чтобы преуспеть в криминальном мире — вместе они представляют полную противоположность Холмса и доктора Ватсона.

Сейчас сериал находится на начальной стадии производства. Кто станет режиссером и сценаристом проекта пока не известно.